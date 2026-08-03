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Трамп сутра у Калифорнији: Представља резултате своје администрације

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 17:19

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп требало би сутра да посјети Калифорнију како би истакао достигнућа своје администрације, укључујући смањење стопе криминала и јачање безбједности на граници, рекла је портпарол Бијеле куће Оливија Вејлс.

"Предсједник Трамп ће у уторак посјетити Калифорнију како би представио своје успјехе за грађане Златне државе, упркос неуспјешном вођству демократа: највеће смањење пореза за средњу класу у историји, најбезбједнију границу у америчкој историји и нагли пад стопе криминала", навела је Вејлсова за лист "Њујорк пост".

Она је додала да ће Трамп упоредити политику своје администрације са политиком демократа, укључујући гувернера Калифорније Гевина Њусома, оптужујући владу Калифорније да повећава порезе, омогућава преваре у програмима који се финансирају новцем пореских обвезника и штити илегалне мигранте који су починили кривична дјела.

Трамп је саопштио у јануару да је његова администрација покренула истрагу о преварама у савезној држави Калифорнији, оптуживши Њусома да је ту државу учинио изузетно корумпираном, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

калифорнија

Бијела кућа

Гевин Њусом

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