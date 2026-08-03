Колапс на улазу у Грчку: Возачи заглавили у километарским колонама на 42 степена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На граничном прелазу Евзони тренутно влада потпуни саобраћајни колапс. Прилаз улазу у Грчку са сјеверномакедонске стране потпуно је блокиран, а колона возила већ дуже вријеме стоји у мјесту и готово се уопште не помјера, а као отежавајућа околност возачима су и високе температуре.
Ситуацију додатно отежавају екстремне љетне врућине – температура је премашила паклених 42°C. Заробљени у врелим аутомобилима и на усијаном асфалту, путници и возачи почели су да губе стрпљење, па се граничним прелазом пролама заглушујуће и масовно трубљење из готово свих возила.
Видео-снимак овог хаоса објављен је на Фејсбук страници "Грчка Инфо", гдје се јасно види непрегледна колона аутомобила која стоји у мјесту, док се у позадини одјекују сирене фрустрираних возача.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
22
25
22
13
22
04
21
40
21
32
Тренутно на програму