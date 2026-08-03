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Колапс на улазу у Грчку: Возачи заглавили у километарским колонама на 42 степена

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 18:07

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Грчка колона аута Евзони
Фото: Put do Grče - Trip to G/printscreen

На граничном прелазу Евзони тренутно влада потпуни саобраћајни колапс. Прилаз улазу у Грчку са сјеверномакедонске стране потпуно је блокиран, а колона возила већ дуже вријеме стоји у мјесту и готово се уопште не помјера, а као отежавајућа околност возачима су и високе температуре.

Ситуацију додатно отежавају екстремне љетне врућине – температура је премашила паклених 42°C. Заробљени у врелим аутомобилима и на усијаном асфалту, путници и возачи почели су да губе стрпљење, па се граничним прелазом пролама заглушујуће и масовно трубљење из готово свих возила.

Видео-снимак овог хаоса објављен је на Фејсбук страници "Грчка Инфо", гдје се јасно види непрегледна колона аутомобила која стоји у мјесту, док се у позадини одјекују сирене фрустрираних возача.

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Тагови :

гужве на граници

Грчка

Стање на границама

Колоне возила

видео снимак

високе температуре ваздуха

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