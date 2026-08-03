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Тешка несрећа у Бањалуци, седморо повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 18:30

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Тешка несрећа у Бањалуци, седморо повријеђених
Фото: Provjereno.info

Повријеђено је седам особа у тешкој саобраћајној несрећи која се данас догодила у мјесту Јошикова вода (Бистрица) у Бањалуци, потврђено је за АТВ.

У фронталном удесу су учествовала два путничка возила.

Полиција обавља увиђај на мјесту догађаја, а није било обуставе саобраћаја

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бистрица

Бањалука

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