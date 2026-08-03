Колико у Бањалуци има регистрованих возила?

Аутор:Теодора Беговић
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Бањалука биљежи сталан пораст новорегистрованих возила. тренутно регистровано 100 659 моторних возила, од чега је 79.535 аутомобила и 3.524 мопеда и мотоцикла.
Садашња саобраћајна инфраструктура никако не може задовољити толики број моторних возила, а то доказују и огромне гужве које већ сада трају цијели дан.
"Чудно је рећи да један Беч има 370 возила на хиљаду становника, а Бањалука има између 450 до 500 аутомобила на хиљаду становника. Значи, Бањалука има много више у односу на један Беч и у односу на Берлин. Зашто је то тако? Е па, зато што у Бечу има добро организован јавни превоз па грађани између кориштења јавног превоза и приватног аутомобила бирају јавни превоз", рекао је Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Кружних токова не недостаје, али недостаје значајан број паркинг мјеста. Стручњаци упозоравају да ако се што прије не крене са реконструкцијом саобраћајне инфраструктуре која би се прилагодила садашњим потребама, ситуација ће бити далеко гора.
"Одјељење за саобраћај Градске управе сада веома споро коригује саобраћајну инфраструктуру. Док они изграде кружни ток, на тој микролокацији се значајно повећао број возних јединица, ту фактички кружни ток и нема неку функцију. Значи, у сваком случају треба прозвати Одјељење за саобраћај и путеве. Ми ћемо врло брзо посредством невладиних организација тражити смјену садашњег потписника Одјељења за саобраћај и путеве, јер очито лута и не може се снаћи у овим огромним проблемима у саобраћају Бањалуке", рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
План одрживе урбане мобилности, с којим би се овај проблем дјелимично ријешио, урађен је још прије неколико година, али се до данас није нашао пред одборницима. Умјесто тога, најављени су нови аутобуси и трамвај, што по мишљењу струке није добра идеја. Линије би се требале кориговати и бити знатно редовније, цијене прилагодити грађанима, а за то нису неопходни нови аутобуси. С обзиром на то да Бањалука нема јавно предузеће за јавни превоз, остаје питање на који начин ће се уопште реализовати набавка аутобуса и како ће то регулисати проблем саобраћаја.
"Имамо сада најаве и за електричне аутобусе и најаву за трамвај, за који сам сигуран да ће доћи у Бањалуку у септембру, с обзиром на то да се у октобру одржавају општи избори. Тај трамвај ће вјероватно ићи од зграде Владе до Боске, јер је то једина рута за коју стручњаци кажу да је могућа. С друге стране, имате најаве од градоначелника да ће то да ријеши проблеме у саобраћају. Ја мислим да то није рјешење, не зато јер ја то мислим, него јер то каже струка", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Градоначелник је најавио саобраћајну револуцију, а Бањалучани добили саобраћајни колапс. Да би се ова ситуација ријешила неопходно је да Градска управа послуша мишљење струке, што у Бањалуци тренутно није случај, а ако се овим питањем не позабаве до зиме, ово више неће бити само проблем саобраћајног колапса, него и великог загађивача ваздуха.
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