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У Русији откривен нови минерал вриједнији од злата

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 20:17

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Злато је густо, мекано, сјајно, кован и свијетложути метал
Фото: pexels/Meruyert Gonullu

Руски истраживачи открили су у Хибинима, на Колском полуострву, нови минерал који до сада није био познат науци.

Новооткривени минерал добио је назив колски ашкрофтин, а према подацима руског Министарства науке и високог образовања, његова јединственост огледа се у необичном саставу и изузетно сложеној кристалној структури. Процјењује се да је вриједност чак и танког слоја овог минерала на стијени већа од вриједности злата.

Нови минерал садржи реткоземни елемент итријум, као и силицијум, калијум, натријум и друге елементе. У Министарству истичу да колски ашкрофтин није само редак минерал већ и својеврсни "хемијски архив" Земљине коре, јер његов састав може да пружи важне информације о геолошкој историји наше планете.

Просјечна вриједност само танког минералног слоја на стени износи око 145 долара по милиметру, што је значајно више од вриједности злата исте величине, према подацима Министарства.

Посебност новог минерала је и то што садржи калцијум, манган и флуор, док се његова кристална структура сматра једном од најсложенијих међу свим до сада познатим минералима.

Истраживачи су открили минерал у руднику Кировски, у масиву Хибини, преносе РИА Новости.

Шта је ашкрофтин

Обични ашкрофтин је редак минерал из групе силиката, препознатљив по ружичастим призматичним кристалима. Први пут је откривен на Гренланду, а касније су његова налазишта пронађена и у Канади и Италији.

У Русији откривен и нови извор галијума

Руски научници су раније открили и нови извор ретког метала галијума. Истраживачи Института за геохемију и аналитичку хемију "В. И. Вернадски" Руске академије наука утврдили су високу концентрацију овог метала у корунду (природни минерал) са Иљменогорског алкалног масива на Јужном Уралу.

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Концентрација галијума у овом минералу је готово 25 пута већа од просјечне концентрације у Земљиној кори, а корунд из Иљменогорског масива садржи највећу количину овог метала међу свим познатим примарним налазиштима у свијету. Галијум је ријетки метал који има широку примену у радиоелектроници и индустрији полупроводника.

Нова технологија за истраживање земљине коре

Поред тога, научници са Урала недавно су развили нови мерни систем за испитивање геодинамичког стања стенских масива. Захваљујући овој технологији, биће могуће прецизније праћење подручја експлоатације минералних сировина, као и сеизмички активних региона, саопштило је руско Министарство науке.

(рт балкан)

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Тагови :

Русија

наука

Злато

ашкрофтин

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