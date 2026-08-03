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Додик: Србија је увијек уз свој народ

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 21:09

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лидер СНСД-а Милорад Додик
Фото: Srna

Србија је увијек уз свој народ. Посјета предсједника Александра Вучића свједочи о нашем јединству и заједничкој бризи за сваки крај у којем Срби живе, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Само заједно, ослоњени једни на друге, можемо да чувамо наш народ, идентитет и градимо сигурнију будућност", навео је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

Србија

посјета

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