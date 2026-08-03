Додик: Србија је увијек уз свој народ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Србија је увијек уз свој народ. Посјета предсједника Александра Вучића свједочи о нашем јединству и заједничкој бризи за сваки крај у којем Срби живе, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Само заједно, ослоњени једни на друге, можемо да чувамо наш народ, идентитет и градимо сигурнију будућност", навео је Додик на Иксу.
Србија је увијек уз свој народ. Посјета предсједника Вучића @avucic свједочи о нашем јединству и заједничкој бризи за сваки крај у којем Срби живе. — Милорад Додик (@MiloradDodik) August 3, 2026
Само заједно, ослоњени једни на друге, можемо да чувамо наш народ, идентитет и градимо сигурнију будућност. pic.twitter.com/QMe4Zlo7mM
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч31
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
22
25
22
13
22
04
21
40
21
32
Тренутно на програму