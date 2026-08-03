Отворен јавни позив за одрживост запослености особа са инвалидитетом

Аутор:АТВ редакција
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Пчеларством се бави пуне двије деценије, а посљедњих осам година и званично кроз регистровану фирму. Раде Керановић управо је завршио друго врцање липовог меда и у току је припрема и пресељење пчела на трећу локацију.
Обимни послови на терену, захтијевају додатне руке па је као и сам ратни војни инвалид запослио два радника са инвалидитетом. Како и сам истиче, у одржавању пословања и редовне исплате обавеза подршка Фонда много значи.
„Сваки подстицај је добродошао, а најбитнији наши подстицаји су у облику поврата доприноса. Кад год неко запосли се као ратни војни инвалид он од Фонда добија средства неповратна за запошљавање, а битнија док год се бавим са дјелатношћу добијам поврат доприноса то су значајнија, а добро дођу подстицаји типа за одрживост производње и тако“, рекао је Раде Керановић, пчелар и ратни војни инвалид.
Слична искуства има и Младена Ступар, која од 2019. године производи домаће сапуне традиционалним, хладним поступком. За мале произвођаче који се боре против индустријске конкуренције, средства из Фонда представљају велику помоћ за набавку сировина и очување квалитета.
„Увијек гледам да искористим на неки најбољи могући начин, јер мени као малом произвођачу значе та средства јер ја настојим да узмем увијек, с обзиром да се бавим произвођачком дјелатности искористим за сировине“, рекла је Младена Ступар, самостални предузетник.
У Фонду истичу да поред редовног поврата доприноса на исплаћене плате те почетних стимуланса за запошљавање који се крећу од седам до 20 хиљада марака, проналазе начине да додатно помогну привредницима.
„Јавна установа Фонд је изнашла додатна средства за овај Јавни позив односно компоненту одрживости запослености гдје желимо да наше послодавце додатно мотивишемо за нова запошљавања особа са инвалидитетом али и да додатно економски оснажимо појединачно особе са инвалидитетом“, рекао је Стевица Дроњак, директор Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида.
Право учешћа на овај Јавни позив имају регистровани субјекти са измиреним обавезама који послују или запошљавају особу са инвалидитетом најмање три године. Укупна вриједност позива је 400 хиљада марака уз подршку до 4.500 марака по запосленом и предузетнику односно 2.500 марака за пољопривредна газдинства.
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