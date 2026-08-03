Logo

Отворен јавни позив за одрживост запослености особа са инвалидитетом

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 19:40

Коментари:

31
Кошница, улиште или ул је стан за пчеле у ком смјештају залихе хране, размножавају се и одржавају пчелиње друштво.
Фото: ATV

Пчеларством се бави пуне двије деценије, а посљедњих осам година и званично кроз регистровану фирму. Раде Керановић управо је завршио друго врцање липовог меда и у току је припрема и пресељење пчела на трећу локацију.

Обимни послови на терену, захтијевају додатне руке па је као и сам ратни војни инвалид запослио два радника са инвалидитетом. Како и сам истиче, у одржавању пословања и редовне исплате обавеза подршка Фонда много значи.

„Сваки подстицај је добродошао, а најбитнији наши подстицаји су у облику поврата доприноса. Кад год неко запосли се као ратни војни инвалид он од Фонда добија средства неповратна за запошљавање, а битнија док год се бавим са дјелатношћу добијам поврат доприноса то су значајнија, а добро дођу подстицаји типа за одрживост производње и тако“, рекао је Раде Керановић, пчелар и ратни војни инвалид.

Слична искуства има и Младена Ступар, која од 2019. године производи домаће сапуне традиционалним, хладним поступком. За мале произвођаче који се боре против индустријске конкуренције, средства из Фонда представљају велику помоћ за набавку сировина и очување квалитета.

„Увијек гледам да искористим на неки најбољи могући начин, јер мени као малом произвођачу значе та средства јер ја настојим да узмем увијек, с обзиром да се бавим произвођачком дјелатности искористим за сировине“, рекла је Младена Ступар, самостални предузетник.

У Фонду истичу да поред редовног поврата доприноса на исплаћене плате те почетних стимуланса за запошљавање који се крећу од седам до 20 хиљада марака, проналазе начине да додатно помогну привредницима.

„Јавна установа Фонд је изнашла додатна средства за овај Јавни позив односно компоненту одрживости запослености гдје желимо да наше послодавце додатно мотивишемо за нова запошљавања особа са инвалидитетом али и да додатно економски оснажимо појединачно особе са инвалидитетом“, рекао је Стевица Дроњак, директор Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида.

Право учешћа на овај Јавни позив имају регистровани субјекти са измиреним обавезама који послују или запошљавају особу са инвалидитетом најмање три године. Укупна вриједност позива је 400 хиљада марака уз подршку до 4.500 марака по запосленом и предузетнику односно 2.500 марака за пољопривредна газдинства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јавни позив

особе са инвалидитетом

запосленост

пчелари

Раде Керановић

Коментари (31)

Више из рубрике

Предсједништво БиХ

Република Српска

Вето зауставио одлуку, Комисија наставила по свом - стиже одговор из Српске

3 ч

0
Породица Илић

Република Српска

Породици Илић из Водица кућа и пут до ње

3 ч

0
Сјећање Олуја

Република Српска

Сутра обиљежавање Дана сјећања на страдале и прогнане Србе

3 ч

0
Жупљанин: Почасни чинови као знак захвалности

Република Српска

Жупљанин: Почасни чинови као знак захвалности

3 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима