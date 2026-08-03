Сутра обиљежавање Дана сјећања на страдале и прогнане Србе

Аутор:Марко Гаврић
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Током хрватске окупације, бројни Мркоњићани остали су без својих најмилијих. 181 тијело убијених српских цивила и војника, пронађено је и ексхумирано у једној од највећих масовних гробница.
Мобилизација, ратиште, губитак брата, избјеглиштво, повратак у Мркоњић и потрага за братовим костима у масовној гробници, сумира Петар Митрић ратне и послијератне деведесете.
"Рођени брат, млађи од мене 6 година, Душко је страдао, пронађен је у највећој масовној гробници у Мркоњић Граду, поред њега ту су била и 2 стричевића, Петар и Милорад, велики број пријатеља, познаника. У неких 2 мјесеца, десила се и Олуја и страдање у Мркоњић Граду, тако да очекујем сутра велики број грађана, јер Мркоњић Град то заслужује", рекао је Петар Митрић, секретар општинске организације Црвеног крста Мркоњић Град.
Мркоњић Град је и сам осјетио сву тежину рата, претрпио разарања, изгубио своје становнике и дуго лијечио ратне ране. Зато је за његове мјештане, обиљежавање годишњице "Олује" и подсјећање на сопствену голготу. Овдје се, кажу, најбоље разумије бол оних који су морали да напусте своје домове. Мркоњић Град је заслужио да буде домаћин обиљежавања годишњице страдања српског народа у војној акцији „Олуја“, кажу мјештани.
"То је и требало да буде и свака им част, баш је фино од њих да се одржи то, да се зна и да се не заборави, да се не заборави да су страдали, не само моја сестра и дјеца, него сви остали",
"Знам ја како је било, гранате падају, ово је све било уништено, све",
"Уништили, палили куће наше, опљачкали", кажу грађани.
Мркоњић Град је право мјесто да се овакав догађај обиљежи. Претрпјели смо велика страдања и разарања, поручио је начелник Мркоњић Града.
"Ове завршне припреме су у току, ми смо заиста у ових десетак дана имали низ радних састанака, ми потпуно спремни дочекујемо. Када сам добио позив од предсједника да ли можемо ту да организујемо, апсолутно није било дилеме да ли Мркоњић Град може одговорити том задатку. Овдје иза мене монтира се бина, ту ће да нам се обрате највиши званичници Републике Србије и Републике Српске и наравно биће служена молитва за све страдале у тој несретној Олуји и на тај начин узмемо учешће и одамо почаст свима који су страдали", рекао је Драган Вођевић, начелник општине Мркоњић Град.
Мркоњић Град је крајем 1995. године потпуно уништен. Ово мјесто заслужује да буде домаћин обиљежавање важног датума, кажу из општинске борачке организације.
"На неки начин, можда је то и нека морална обавеза неких људи који одлучују о томе да баш у Мркоњић Граду се обиљежи тај погром страдања, како српског народа из Републике Српске Крајине, тако и ових овдје крајева, зато што је Мркоњић један од тих градова, страдалника, овдје је пронађена највећа масовна гробница нашег народа", рекао је Душко Милетић, предсједник предсједништва Борачке организације Мркоњић Град.
Због чињенице да је живот у овој општини побиједио зло рата, у Мркоњић Граду ће Република Српска и Србија одати пијетет свим страдалим и протјераним у хрватском погрому над Србима Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995.године.
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