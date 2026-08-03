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Рекордно низак водостај Рајне, угрожен ријечни саобраћај

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 19:49

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Рајна једна је од најдужих и најважнијих ријека у Европи дуга 1.230 km.
Фото: pexels/Pham Ngoc Anh

Њемачки министар саобраћаја Штефен Билгер сазвао је за четвртак стручну конференцију у Бону због рекордно ниског водостаја ријеке Рајне, који је озбиљно пореметио теретни ријечни саобраћај.

Портпарол Министарства рекао је да је Билгер састанак организовао у кратком року, док се списак учесника још утврђује, преноси Дојче веле.

Водостај Рајне у Келну у суботу је достигао најнижи ниво од почетка мјерења.

И Дизелдорф и Дуисбург забиљежили су током викенда рекордно ниске вриједности, што је значајно ограничило количину терета коју бродови могу да превозе, преноси Танјуг.

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Министар саобраћаја покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија Оливер Кришер већ је позвао на формирање националне радне групе која би окупила савезну владу, покрајине, локалне власти и представнике логистичке индустрије.

Водостај је нагло опао и на другим великим њемачким ријекама, укључујући Лабу и Дунав, гдје су многе мјерне станице током викенда забиљежиле нове рекордно ниске вриједности.

Њемачки Савезни институт за хидрологију саопштио је да дуготрајни топлотни таласи и сушно вријеме настављају да смањују нивое ријека широм земље, док су краткотрајне падавине донијеле само привремено побољшање.

"Свеукупно посматрано, тренд опадања и даље преовлађује", навео је Институт.

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Тагови :

Њемачка

ријека Рајна

водостај

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