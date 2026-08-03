Рекордно низак водостај Рајне, угрожен ријечни саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар саобраћаја Штефен Билгер сазвао је за четвртак стручну конференцију у Бону због рекордно ниског водостаја ријеке Рајне, који је озбиљно пореметио теретни ријечни саобраћај.
Портпарол Министарства рекао је да је Билгер састанак организовао у кратком року, док се списак учесника још утврђује, преноси Дојче веле.
Водостај Рајне у Келну у суботу је достигао најнижи ниво од почетка мјерења.
И Дизелдорф и Дуисбург забиљежили су током викенда рекордно ниске вриједности, што је значајно ограничило количину терета коју бродови могу да превозе, преноси Танјуг.
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Министар саобраћаја покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија Оливер Кришер већ је позвао на формирање националне радне групе која би окупила савезну владу, покрајине, локалне власти и представнике логистичке индустрије.
Водостај је нагло опао и на другим великим њемачким ријекама, укључујући Лабу и Дунав, гдје су многе мјерне станице током викенда забиљежиле нове рекордно ниске вриједности.
Њемачки Савезни институт за хидрологију саопштио је да дуготрајни топлотни таласи и сушно вријеме настављају да смањују нивое ријека широм земље, док су краткотрајне падавине донијеле само привремено побољшање.
"Свеукупно посматрано, тренд опадања и даље преовлађује", навео је Институт.
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