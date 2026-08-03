Logo

Вашингтон: Шумски пожари уништили више од 600 објеката, евакуисано 60.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 19:13

Коментари:

0
**A fallen tree continues to smolder in the Indian Trail neighborhood during wildfires, Monday, Aug. 3, 2026, in Spokane, Wash.** Превод: **Оборено дрво и даље тиња у насељу Индијан Трејл током шумских пожара, у понедјељак, 3. августа 2026. године, у Спокену, у савезној држави Вашингтон.** („Smolder“ значи **тињати, димити се без пламена**, односно дрво још гори жаром након пожара.)
Фото: Tanjug/AP Photo/Young Kwak

Шумски пожари у области Спокен у савезној држави Вашингтон уништили су више од 600 објеката и приморали око 60.000 становника унутар градског подручја на евакуацију, јавио је "Ен-Би-Си њуз", позивајући се на званичнике.

Према ријечима начелника окружне Ватрогасне службе Кодија Рорбаха, само је пожар назван "Олд трејлс" уништио чак 640 објеката.

За сада није утврђено колико је међу уништеним објектима школа, привредних објеката или породичних кућа.

Истовремено, у пожарима није било повријеђених, наводи "Ен-Би-Си њуз".

Три пожара, који се заједнички називају "Пожарни комплекс Спокен", захватили су 7.708 хектара и још нису стављени под контролу, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велики шумски пожар

Вашингтон

евакуација

ватра

Ватрогасци

област Спокен

Коментари (0)

Више из рубрике

Грчка колона аута Евзони

Свијет

Колапс на улазу у Грчку: Возачи заглавили у километарским колонама на 42 степена

4 ч

0
Трамп наредио нафтним компанијама: Снизите цијене горива, одмах

Свијет

Трамп наредио нафтним компанијама: Снизите цијене горива, одмах

4 ч

0
Румунска ратна морнарица активира подводни експлозив током контролисаног уклањања потопљених стијена како би се побољшао проток воде ка нуклеарној електрани Чернаводе, усљед изузетно ниског водостаја ријеке Дунав, у Извоарелама, у Румунији, у понедјељак, 3. августа 2026. године.

Свијет

Румунија подигла војску због екстремно ниског нивоа Дунава: Минирана стијена у ријеци

5 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Свијет

Трамп сутра у Калифорнији: Представља резултате своје администрације

5 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима