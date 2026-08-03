Вашингтон: Шумски пожари уништили више од 600 објеката, евакуисано 60.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожари у области Спокен у савезној држави Вашингтон уништили су више од 600 објеката и приморали око 60.000 становника унутар градског подручја на евакуацију, јавио је "Ен-Би-Си њуз", позивајући се на званичнике.
Према ријечима начелника окружне Ватрогасне службе Кодија Рорбаха, само је пожар назван "Олд трејлс" уништио чак 640 објеката.
За сада није утврђено колико је међу уништеним објектима школа, привредних објеката или породичних кућа.
Истовремено, у пожарима није било повријеђених, наводи "Ен-Би-Си њуз".
Три пожара, који се заједнички називају "Пожарни комплекс Спокен", захватили су 7.708 хектара и још нису стављени под контролу, преноси Срна.
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