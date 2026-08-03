Трамп наредио нафтним компанијама: Снизите цијене горива, одмах

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп позвао је "Chevron" и друге велике нафтне компаније да смање цијене горива за америчке потрошаче, поручивши да би дио рекордне добити требале пренијети на грађане.
У објави на друштвеној мрежи Truth Social похвалио је пословне резултате "Chevrona", али је истакао да је вријеме за ниже цијене на бензинским пумпама.
- То важи и за друге нафтне компаније. Снизите малопродајне цијене горива за потрошаче, одмах - поручио је Трамп.
Његова реакција услиједила је након што је "Chevron" објавио кварталну нето добит од 12,1 милијарду долара, остварену у периоду повећаних глобалних тензија и поремећаја на тржишту нафте.
Истовремено, извршни директор "Chevrona" Мајк Вирт (Мике Wirth) упозорио је да сукоб с Ираном и напади Хута на енергетску инфраструктуру повећавају ризик од нових поремећаја у глобалној опскрби нафтом. Како је навео, осим Хормушког мореуза, сигурносни изазови присутни су и у Црвеном и Црном мору, што додатно повећава неизвјесност на енергетском тржишту.
(Аваз)
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