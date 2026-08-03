Преминуо Милан Селак, отац Горана Селака

Аутор:АТВ редакција
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У 72. години живота, данас 3. августа 2026. године, преминуо је Милан (Мирко) Селак, отац министра правде Републике Српске и предсједника Социјалистичке партије Српске Горана Селака.
Милан Селак био је познати бањалучки угоститељ, велики добротвор и човјек којег су бројни људи широм Крајине познавали и поштовали по доброти, гостопримству и спремности да помогне другима.
Иза себе је оставио супругу Зорану, кћерку Марину, сина Горана, снаху Бернанду, те унучад Милана, Милицу, Елену и Миу.
Милан Селак ће бити сахрањен у сриједу, 5. августа 2026. године, у 13.00 часова на Градском гробљу у Врбањи.
Ожалошћени су породица, родбина, пријатељи и бројни људи који су га познавали и поштовали.
Нека му је вјечна слава и хвала.
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