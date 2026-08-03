Logo

Преминуо Милан Селак, отац Горана Селака

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 20:17

Коментари:

0
Преминуо Милан Селак, отац Горана Селака
Фото: Ustupljena fotografija

У 72. години живота, данас 3. августа 2026. године, преминуо је Милан (Мирко) Селак, отац министра правде Републике Српске и предсједника Социјалистичке партије Српске Горана Селака.

Милан Селак био је познати бањалучки угоститељ, велики добротвор и човјек којег су бројни људи широм Крајине познавали и поштовали по доброти, гостопримству и спремности да помогне другима.

Иза себе је оставио супругу Зорану, кћерку Марину, сина Горана, снаху Бернанду, те унучад Милана, Милицу, Елену и Миу.

Милан Селак ће бити сахрањен у сриједу, 5. августа 2026. године, у 13.00 часова на Градском гробљу у Врбањи.

Ожалошћени су породица, родбина, пријатељи и бројни људи који су га познавали и поштовали.

Нека му је вјечна слава и хвала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Милан Селак

Коментари (0)

Прочитајте више

Злато је густо, мекано, сјајно, кован и свијетложути метал

Свијет

У Русији откривен нови минерал вриједнији од злата

2 ч

0
Ђоковић жели револуцију у тенису: Мијењао би правила која постоје деценијама

Тенис

Ђоковић жели револуцију у тенису: Мијењао би правила која постоје деценијама

2 ч

0
Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Свијет

Хиљаде миграната и даље у Сеути, подигли камп на плажи

2 ч

0
Рајна једна је од најдужих и најважнијих ријека у Европи дуга 1.230 km.

Свијет

Рекордно низак водостај Рајне, угрожен ријечни саобраћај

2 ч

0

Више из рубрике

Црно-бијеле краве на ливади.

Друштво

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

4 ч

0
Блага Марија светитељка заштитница жена

Друштво

Заштитница жена: Сутра славимо Благу Марију, ове обичаје обавезно испоштујте

5 ч

0
У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

Друштво

У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

7 ч

0
Додик и Вучић у посјети породици Илић

Друштво

Додик најавио: Породица Илић са петоро дјеце добиће кућу и пут до ње

8 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима