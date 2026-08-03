Отворила сеф у којем је чувала 26.000 евра: Умјесто новца пронашла нешто неочекивано

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неименована Тајланђанка отворила је сеф, у којем је годинама чувала своју уштеђевину, увјерена да се налази на сигурном мјесту. Међутим, призор који је угледала оставио ју је без ријечи.
Прича је привукла пажњу корисника, пошто је жена позната на друштвеним мрежама као “Нани Ирин” подијелила своје искуство и несвакидашње фотографије.
Она је испричала да је сеф отварала повремено, када јој је новац био потребан за плаћање стамбеног кредита.
Посљедњу провјеру, како је навела, обавила је мање од мјесец дана пре него што је открила “проблем”.
У сефу се налазило око милион тајландских бата, што одговара износу од приближно 26.000 евра, преноси Стириле Про ТВ.
Међутим, када је отворила сеф, затекла је призор који ју је запрепастио - већи број живих и угинулих термита, док је значајан дио новца био уништен.
Фотографије које је објавила приказују новчанице које су инсекти готово појели, док су друге биле само дјелимично уништене.
“Сеф штити твој новац од лопова, али не и од термита“, написала је на Фејсбуку.
По њеним ријечима, термити су некако успјели да уђу у сеф и за свега неколико недјеља униште дио уштеђевине, који неће моћи да поврати.
Наиме, Централна банка Тајланда мијења оштећене новчанице само уколико испуњавају одређене услове, што овде није случај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 д0
Друштво
3 д0
Занимљивости
4 д0
Република Српска
4 д0
Најновије
22
25
22
13
22
04
21
40
21
32
Тренутно на програму