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Отворила сеф у којем је чувала 26.000 евра: Умјесто новца пронашла нешто неочекивано

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 21:03

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Тајланђанка чувала новац у сефу који су појели термити
Фото: Facebook/Nanny Irin

Неименована Тајланђанка отворила је сеф, у којем је годинама чувала своју уштеђевину, увјерена да се налази на сигурном мјесту. Међутим, призор који је угледала оставио ју је без ријечи.

Прича је привукла пажњу корисника, пошто је жена позната на друштвеним мрежама као “Нани Ирин” подијелила своје искуство и несвакидашње фотографије.

Повремено је отварала сеф

Она је испричала да је сеф отварала повремено, када јој је новац био потребан за плаћање стамбеног кредита.

Посљедњу провјеру, како је навела, обавила је мање од мјесец дана пре него што је открила “проблем”.

У сефу се налазило око милион тајландских бата, што одговара износу од приближно 26.000 евра, преноси Стириле Про ТВ.

Међутим, када је отворила сеф, затекла је призор који ју је запрепастио - већи број живих и угинулих термита, док је значајан дио новца био уништен.

"Штити новац од лопова, али..."

Фотографије које је објавила приказују новчанице које су инсекти готово појели, док су друге биле само дјелимично уништене.

“Сеф штити твој новац од лопова, али не и од термита“, написала је на Фејсбуку.

По њеним ријечима, термити су некако успјели да уђу у сеф и за свега неколико недјеља униште дио уштеђевине, који неће моћи да поврати.

Наиме, Централна банка Тајланда мијења оштећене новчанице само уколико испуњавају одређене услове, што овде није случај.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

новац

Тајланд

уштеђевина

термити

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