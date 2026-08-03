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"Терминатор" стигао у америчку војску

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 20:54

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"Терминатор" стигао у америчку војску
Фото: Youtube/Flashback FM

Хуманоидни роботи који обављају војне задатке више нису само идеја из научнофантастичних филмова. Амерички стартап Фаундејшн фјучер индастрис (Foundation Future Industries) развија роботе који би једног дана могли постати дио војних операција, док истовремено расте забринутост стручњака и међународних организација због могућих посљедица такве технологије.

Компанија тврди да је циљ да роботи преузму опасне задатке и смање ризик за војнике, али критичари упозоравају да би развој оваквих система могао убрзати нову трку у наоружању засновану на вјештачкој интелигенцији.

Робот који данас преноси терет сутра може бити послат у извиђање

Главни производ компаније је хуманоидни робот Фантом (Phantom), висок око 180 центиметара, који може носити терет тежак готово 40 килограма. Робот користи камере и системе вјештачке интелигенције за сналажење у простору, а може радити потпуно самостално или њиме човјек може управљати на даљину.

Робот
Робот

Роботи се за сада тестирају у индустрији и логистици, гдје обављају задатке попут преношења терета. Према наводима компаније, у оквиру војних пројеката тренутно се испитује њихова употреба у логистици и извиђању, укључујући преглед објеката и мапирање простора прије уласка војника.

Оснивач компаније Санкет Патак сматра да би хуманоидни роботи у будућности могли извршавати војне задатке прецизније од појединих данашњих система и уз мањи ризик по људске животе.

Он је додао да компанија за сада није добила захтјев да наоружа роботе, али није искључио ту могућност уколико би то затражила америчка војска.

Стручњаци упозоравају на ризике

Управо могућност наоружавања робота изазива највише полемика. Уједињене нације већ годинама позивају на усвајање међународних правила којима би било ограничено или забрањено аутономно оружје способно да користи смртоносну силу без непосредне људске контроле.

Робот
Робот

Стручњаци за људска права упозоравају да системи засновани на вјештачкој интелигенцији могу погријешити приликом процјене ситуације или избора мете, док питање одговорности за такве грешке и даље није довољно уређено међународним правом.

Додатну забринутост изазива брзина којом се ова технологија развија. Беспилотне летјелице су за само неколико година од скупе војне опреме постале широко доступне, а поједини аналитичари сматрају да би сличан развојни пут једног дана могли прећи и хуманоидни роботи.

Из компаније наводе да је њихов тренутни фокус на развоју самосталне навигације и обављању логистичких задатака, а не на доношењу одлука о употреби силе.

Ипак, сама могућност да би хуманоидни роботи у будућности могли постати дио војних операција већ је отворила једну од највећих етичких расправа у свијету вјештачке интелигенције.

(Телеграф)

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Тагови :

Робот

америчка војска

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