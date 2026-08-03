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Трамп: Техеран добија посљедњу шансу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 20:57

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Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Alex Brandon/Pexels

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су разговори са Ираном у току, додајући да они представљају посљедњу прилику за Техеран да постигне повољан споразум.

"Разговори су у току управо сада. Ово је њихова посљедња шанса да потпишу добар документ", рекао је Трамп новинарима одговарајући на питање о статусу преговора.

Он је навео да се они воде на захтјев Ирана, Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, Катара и других, који су га замолили да не изврши планирани напад на Иран, преноси Срна.

Он је додао да ће исход преговора бити познат данас или сутра, истичући да ће разговори брзо бити окончани.

"Разговарамо о мореузу, о његовом отварању, да буде у потпуности отворен већ сутра ујутру", закључио је Трамп.

Након што је Техеран саопштио да никакви разговори нису у току, Трамп је оштро критиковао иранско руководство за "невиђену дволичност".

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

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