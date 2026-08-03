Logo

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

03.08.2026 17:32

Коментари:

0
Црно-бијеле краве на ливади.
Фото: Pexels/ClickerHappy

У Кантону 10 Федерације БиХ потврђена су три случаја бруцелозе код људи, двије оболеле особе су с подручја Дрвара, а једна из Ливна, потврдила је за Фену директорка Завода за јавно здравство Кантона 10 Дијана Мамић.

Према њеним ријечима, све три обољеле особе у својим домаћинствима имају стоку. Међутим, није прецизирано да ли је епидемиолошким истраживањем потврђено на који су се начин заразиле.

Додала је како је Завод ове године примио и десет пријава које се односе на појаву бруцелозе код животиња.

Мамић је појаснила да бруцелоза почиње општим симптомима заразне болести, међу којима су повишена телесна температура, болови у мишићима и појачано знојење.

- Препорука је да се не конзумирају месо, млијеко и млијечни производи произвођача који нису под ветеринарском контролом. Сточари такође не би требало набављати месо без ваљане документације и ветеринарског прегледа - упозорила је Мамић.

Према подацима других надлежних служби у Федерацији БиХ, на подручју Кантона 10 ове је године бруцелоза потврђена код 72 животиње, међу којима су 32 говеда и 40 оваца.

Све заражене животиње правовремено су и нешкодљиво уклоњене, а случајеви су забиљежени на подручју Гламоча, Купреса, Дрвара и Томиславграда.

Број заражених животиња више је од десет пута већи него прошле године, када је на подручју Кантона 10 потврђено седам случајева бруцелозе код животиња.

У Федерацији БиХ за спровођење ветеринарских мјера у 2026. години осигурано је 3,5 милиона КМ. Највећи дио средстава намијењен је дијагностичким испитивањима заразних болести, међу којима су бруцелоза, туберкулоза и ензоотска леукоза говеда.

Програм обухвата и лабораторијска испитивања узорака крви животиња, тестирања копитара на инфективну анемију коња те службених узорака на присутност салмонеле код живе перади.

Предвиђена су и средства за дијагностику болести зоонотског карактера и других заразних болести које могу угрозити здравље животиња или проузроковали веће економске штете, као и за испитивања на америчку гњилоћу пчелињег легла.

Такође, планиране су и накнаде власницима угинулих или нешкодљиво уклоњених животиња те дезинфекција заражених фарми и превозних средстава.

Подијели:

Тагови :

крава

бруцелоза

Коментари (0)

Више из рубрике

Блага Марија светитељка заштитница жена

Друштво

Заштитница жена: Сутра славимо Благу Марију, ове обичаје обавезно испоштујте

37 мин

0
У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

Друштво

У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

2 ч

0
Додик и Вучић у посјети породици Илић

Друштво

Додик најавио: Породица Илић са петоро дјеце добиће кућу и пут до ње

3 ч

0
9. Фестивал домаћих производа и услуга.

Друштво

Девети Фестивал домаћих производа и услуга: Отворен позив излагачима из Републике Српске

4 ч

0

  • Најновије

17

44

Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

17

43

Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

17

36

Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

17

32

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

17

31

МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима