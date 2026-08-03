У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

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У Кантону 10 Федерације БиХ потврђена су три случаја бруцелозе код људи, двије оболеле особе су с подручја Дрвара, а једна из Ливна, потврдила је за Фену директорка Завода за јавно здравство Кантона 10 Дијана Мамић.
Према њеним ријечима, све три обољеле особе у својим домаћинствима имају стоку. Међутим, није прецизирано да ли је епидемиолошким истраживањем потврђено на који су се начин заразиле.
Додала је како је Завод ове године примио и десет пријава које се односе на појаву бруцелозе код животиња.
Мамић је појаснила да бруцелоза почиње општим симптомима заразне болести, међу којима су повишена телесна температура, болови у мишићима и појачано знојење.
- Препорука је да се не конзумирају месо, млијеко и млијечни производи произвођача који нису под ветеринарском контролом. Сточари такође не би требало набављати месо без ваљане документације и ветеринарског прегледа - упозорила је Мамић.
Према подацима других надлежних служби у Федерацији БиХ, на подручју Кантона 10 ове је године бруцелоза потврђена код 72 животиње, међу којима су 32 говеда и 40 оваца.
Све заражене животиње правовремено су и нешкодљиво уклоњене, а случајеви су забиљежени на подручју Гламоча, Купреса, Дрвара и Томиславграда.
Број заражених животиња више је од десет пута већи него прошле године, када је на подручју Кантона 10 потврђено седам случајева бруцелозе код животиња.
У Федерацији БиХ за спровођење ветеринарских мјера у 2026. години осигурано је 3,5 милиона КМ. Највећи дио средстава намијењен је дијагностичким испитивањима заразних болести, међу којима су бруцелоза, туберкулоза и ензоотска леукоза говеда.
Програм обухвата и лабораторијска испитивања узорака крви животиња, тестирања копитара на инфективну анемију коња те службених узорака на присутност салмонеле код живе перади.
Предвиђена су и средства за дијагностику болести зоонотског карактера и других заразних болести које могу угрозити здравље животиња или проузроковали веће економске штете, као и за испитивања на америчку гњилоћу пчелињег легла.
Такође, планиране су и накнаде власницима угинулих или нешкодљиво уклоњених животиња те дезинфекција заражених фарми и превозних средстава.
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