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Девети Фестивал домаћих производа и услуга: Отворен позив излагачима из Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:03

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9. Фестивал домаћих производа и услуга.
Фото: Уступљена фотографија

Удружење економиста УМЕК упућује јавни позив свим привредним субјектима из Републике Српске да се пријаве за учешће на деветом Фестивалу домаћих производа и услуга.

Фестивал ће бити одржан у сриједу, 26. августа, на острву Стара Ада у Бањалуци, у периоду од 15.00 до 23.00 сата.

Током претходних година, фестивал је постао препознатљиво мјесто окупљања домаћих произвођача, предузетника, занатлија и компанија, са циљем промоције квалитета домаћих производа и услуга, јачања међусобне сарадње и подршке развоју привреде Републике Српске.

Прошлогодишње издање Фестивала окупило је више од 100 излагача и неколико хиљада посјетилаца, потврђујући да ова манифестација из године у годину расте и постаје једно од најзначајнијих мјеста за промоцију домаће производње, предузетништва и услуга у Републици Српској.

Зашто бити дио Фестивала?

  • Представите свој бренд хиљадама посјетилаца – Фестивал сваке године окупља велики број грађана који желе да упознају и подрже домаће производе и услуге.
  • Остварите нове пословне контакте – Излагачи имају прилику да се повежу са другим привредницима, институцијама, организацијама и потенцијалним пословним партнерима.
  • Промовишите оно што стварате – Било да производите храну, пиће, козметику, рукотворине или пружате услуге, ова манифестација је право мјесто да своју причу представите широј јавности.
  • Будите дио заједнице која подржава домаће – Учешћем на фестивалу постајете дио иницијативе која промовише економски патриотизам, квалитет домаћих производа и јачање привреде Републике Српске.

Шта очекује посјетиоце?

Поред богатог изложбеног дијела, посјетиоце очекује богат забавни и музички програм, као и бројне активности које ће употпунити атмосферу и учинити фестивал мјестом сусрета, дружења и промоције домаће привреде.

Ко може да се пријави?

Позив је намијењен свим произвођачима, предузетницима, породичним газдинствима, задругама, занатлијама, брендовима, малим и средњим предузећима, као и свим другим привредним субјектима који желе да представе своје производе или услуге без обзира на величину пословања.

Пријаве су у току

Број изложбених мјеста је ограничен, а пријаве су отворене до попуне капацитета.

За све информације о условима учешћа и начину пријаве можете контактирати УМЕК путем:

info@umek-rs.com

+387 65 262 998

+387 65 370 750

Не пропустите прилику да будете дио највеће манифестације посвећене промоцији домаћих производа и услуга у Републици Српској.

Видимо се у сриједу, 26. августа на острву Стара Ада у Бањалуци, гдје ћемо заједно још једном доказати да је ДОМАЋЕ НАЈБОЉЕ!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

9. Фестивал домаћих производа и услуга

Бањалука

УМЕК

Република Српска

јавни позив

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