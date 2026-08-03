Девети Фестивал домаћих производа и услуга: Отворен позив излагачима из Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Удружење економиста УМЕК упућује јавни позив свим привредним субјектима из Републике Српске да се пријаве за учешће на деветом Фестивалу домаћих производа и услуга.
Фестивал ће бити одржан у сриједу, 26. августа, на острву Стара Ада у Бањалуци, у периоду од 15.00 до 23.00 сата.
Током претходних година, фестивал је постао препознатљиво мјесто окупљања домаћих произвођача, предузетника, занатлија и компанија, са циљем промоције квалитета домаћих производа и услуга, јачања међусобне сарадње и подршке развоју привреде Републике Српске.
Прошлогодишње издање Фестивала окупило је више од 100 излагача и неколико хиљада посјетилаца, потврђујући да ова манифестација из године у годину расте и постаје једно од најзначајнијих мјеста за промоцију домаће производње, предузетништва и услуга у Републици Српској.
Поред богатог изложбеног дијела, посјетиоце очекује богат забавни и музички програм, као и бројне активности које ће употпунити атмосферу и учинити фестивал мјестом сусрета, дружења и промоције домаће привреде.
Позив је намијењен свим произвођачима, предузетницима, породичним газдинствима, задругама, занатлијама, брендовима, малим и средњим предузећима, као и свим другим привредним субјектима који желе да представе своје производе или услуге без обзира на величину пословања.
Број изложбених мјеста је ограничен, а пријаве су отворене до попуне капацитета.
За све информације о условима учешћа и начину пријаве можете контактирати УМЕК путем:
info@umek-rs.com
+387 65 262 998
+387 65 370 750
Не пропустите прилику да будете дио највеће манифестације посвећене промоцији домаћих производа и услуга у Републици Српској.
Видимо се у сриједу, 26. августа на острву Стара Ада у Бањалуци, гдје ћемо заједно још једном доказати да је ДОМАЋЕ НАЈБОЉЕ!
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