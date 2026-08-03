Додик најавио: Породица Илић са петоро дјеце добиће кућу и пут до ње

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је данас да је са предсједником Србије Александром Вучићем уживао у гостопримству које им је пружила породица Дарка Илића из Водица код Шипова, којој ће обезбиједити кућу и пут до ње.
"Ту обавезу преузели смо на себе предсједник Вучић и ја. Било је дивно причати са њима и уживати у гостопримству које су нам пружили", објавио је Додик на "Иксу".
Породица Дарка Илића има петоро дјеце и једно унуче.
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Претходно су Вучић и Додик посјетили туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.
Они ће посјетити храм у српском Купресу и положити цвијеће у порти те цркве, те породичну кућу Вучића у Чипуљићу код Бугојна.
Вучић је јуче са Додиком посјетио манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гдје су српска дјеца злочиначки убијена током операције "Олуја" када су бјежала са свог огњишта, као и Ситницу код Рибника.
Породица Дарка Илића из Водица, код Шипoва, која има петоро дjеце и једно унуче, добиће кућу и пут до ње.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 3, 2026
Ту обавезу преузели смо на себе предсједник Вучић и ја.
Било је дивно причати са њима и уживати у гостопримству које су нам пружили. pic.twitter.com/UH6YyM5kkL
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