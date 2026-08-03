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Додик најавио: Породица Илић са петоро дјеце добиће кућу и пут до ње

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:57

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Додик и Вучић у посјети породици Илић
Фото: Screenshot / X

Предсједник Милорад Додик истакао је данас да је са предсједником Србије Александром Вучићем уживао у гостопримству које им је пружила породица Дарка Илића из Водица код Шипова, којој ће обезбиједити кућу и пут до ње.

"Ту обавезу преузели смо на себе предсједник Вучић и ја. Било је дивно причати са њима и уживати у гостопримству које су нам пружили", објавио је Додик на "Иксу".

Породица Дарка Илића има петоро дјеце и једно унуче.

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Претходно су Вучић и Додик посјетили туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.

Они ће посјетити храм у српском Купресу и положити цвијеће у порти те цркве, те породичну кућу Вучића у Чипуљићу код Бугојна.

Вучић је јуче са Додиком посјетио манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гдје су српска дјеца злочиначки убијена током операције "Олуја" када су бјежала са свог огњишта, као и Ситницу код Рибника.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Водице

Породица Илић

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