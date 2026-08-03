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У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:51

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У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен
Фото: Envato/SKY-Stock

У Републици Српској се и сутра се сутра очекује претежно сунчано и вруће вријеме. Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни, а у Херцеговини у ноћи и ујутро сјеверни, а током дана јужни вјетар.

Јутарње температуре кретаће се од 13°С до 20°С, на југу до 23°С, а по висоравнима и котлинама на истоку и југозападу од 10°С, док ће максимална температура износити од 36°С до 41°С, у вишим предјелима од 30°С, подаци су РХМЗ завода.

Температуре ваздуха у 14 часова износе: Хан Пијесак 27, Дринић 33, Вишеград 34, Добој 37, Чемерно 27, Мркоњић Град 33, Зворник 34, Нови Град 37, Соколац 28, Рудо 33, Шипово 34, Бањалука 38, Калиновик 29, Сребреница 33, Требиње 35, Бијељина 38, Гацко 31, Фоча 33, Рибник 36, Приједор 38, Кнежево 32, Билећа 34, Србац 36  степени.  

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