У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској се и сутра се сутра очекује претежно сунчано и вруће вријеме. Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни, а у Херцеговини у ноћи и ујутро сјеверни, а током дана јужни вјетар.
Јутарње температуре кретаће се од 13°С до 20°С, на југу до 23°С, а по висоравнима и котлинама на истоку и југозападу од 10°С, док ће максимална температура износити од 36°С до 41°С, у вишим предјелима од 30°С, подаци су РХМЗ завода.
Температуре ваздуха у 14 часова износе: Хан Пијесак 27, Дринић 33, Вишеград 34, Добој 37, Чемерно 27, Мркоњић Град 33, Зворник 34, Нови Град 37, Соколац 28, Рудо 33, Шипово 34, Бањалука 38, Калиновик 29, Сребреница 33, Требиње 35, Бијељина 38, Гацко 31, Фоча 33, Рибник 36, Приједор 38, Кнежево 32, Билећа 34, Србац 36 степени.
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