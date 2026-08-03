Укупна улагања у здравство у овој години премашила 460 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској су ове године у здравство из буџета уложена 193 милиона КМ, док су укупна улагања у ову област премашила 460 милиона КМ, објавила је Влада Републике Српске.
На "Инстаграм" налогу Владе Републике Српске су као најзначајнији пројекти издвојени модернизација болнице у Фочи, улагање у болнице у Невесињу и Градишци, Кардиохирургија Универзитетског клиничког центра Републике Српске, као и Завод за дијализу и трансплантацију у Бањалуци.
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