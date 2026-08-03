Каран-Калабухов: Српска са Руском Федерацијом има стратешку сарадњу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим.
Каран је упознао Калабухова о актуелним политичким и економским темама важним за Републику Српску.
Каран је истакао да Република Српска са Руском Федерацијом има стратешку сарадњу, засновану на пријатељским везама између наших народа, те изразио увјерење да ће та сарадња наставити да се развија и јача и у народном периоду.
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