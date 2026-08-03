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Каран-Калабухов: Српска са Руском Федерацијом има стратешку сарадњу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:12

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим.

Каран је упознао Калабухова о актуелним политичким и економским темама важним за Републику Српску.

Каран је истакао да Република Српска са Руском Федерацијом има стратешку сарадњу, засновану на пријатељским везама између наших народа, те изразио увјерење да ће та сарадња наставити да се развија и јача и у народном периоду.

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Тагови :

Република Српска

Синиша Каран

Игор Калабухов

Русија

Састанак

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