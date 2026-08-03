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Нови кинески план подсјећа на „Армагедон“: Астероиди на мети нуклеарног оружја

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:10

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Фото: pexels/Scott Lord

Група кинеских научника развија метод за уништавање великих астероида помоћу нуклеарног оружја, преноси лист Саут Чајна Морнинг Пост.

Према наводима листа, тим научника из Кинеског истраживачког института за ракетну технику у Пекингу ради на систему који би могао да уништи велике астероиде који представљају потенцијалну пријетњу Земљи.

План предвиђа да метална ударна сонда најприје удари у астероид и пробије дубоку рупу, након чега би друга свемирска летјелица у ту шупљину спустила нуклеарну бомбу која би експлодирала унутар астероида.

Према процјенама научника, експлозија снаге три мегатоне – што је приближно еквивалентно снази 200 бомби бачених на Хирошиму – могла би у потпуности да уништи астероид пречника око 100 метара. Уколико би се нуклеарна направа поставила на дубини од 30 метара испод површине, промјена брзине астероида била би више него три пута већа него у случају плитке експлозије. Истраживачи сматрају да је такав приступ знатно ефикаснији за промјену путање опасних небеских тијела.

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Саут Чајна Морнинг Пост наводи да овај концепт подсјећа на заплет америчког филма-катастрофе „Армагедон“ из 1998. године. Разлика је у томе што кинески научници предвиђају да цјелокупну операцију изведу свемирски дронови, што би, по њиховом мишљењу, било технички једноставније и ефикасније од директног усмјеравања нуклеарне бомбе ка астероиду.

Раније је научни сарадник Института за космичка истраживања Руске академије наука Натан Ејсмонт изјавио да научници процјењују вјероватноћу судара астероида 2024 YR4 са Земљом на свега 0,0017 одсто. Према садашњим процјенама, овај астероид ће проћи у близини Земље 2032. године.

(спутник србија)

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