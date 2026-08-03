Стигла нова изборна опрема у БиХ: Пробно тестирање у августу

Аутор:АТВ редакција
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Први контингент опреме за увођење специфичних изборних технологија у изборни процес стигао је у БиХ, а након завршених царинских процедура опрема ће бити превезена у складиште добављача, гдје ће бити извршени њена иницијална конфигурација и техничка тестирања, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.
У првом контингенту стигло је по 150 уређаја за идентификацију бирача и скенирање гласачких листића, док је опрема намијењена дата центру ЦИК-а већ постављена и у току су активности на конфигурацији и успостављању софтверског окружења неопходног за рад система, преноси Срна.
Првобитно пробно тестирање дијелова система изборне технологије планирано је за 17. и 18. август, када ће бити организована и презентација дијела система.
Планирано је да се испорука опреме одвија у више фаза, односно кроз четири циклуса испоруке уређаја за биометријску идентификацију бирача и четири циклуса испоруке скенера гласачких листића.
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