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Стигла нова изборна опрема у БиХ: Пробно тестирање у августу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 16:10

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Стигла нова изборна опрема у БиХ: Пробно тестирање у августу

Први контингент опреме за увођење специфичних изборних технологија у изборни процес стигао је у БиХ, а након завршених царинских процедура опрема ће бити превезена у складиште добављача, гдје ће бити извршени њена иницијална конфигурација и техничка тестирања, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.

У првом контингенту стигло је по 150 уређаја за идентификацију бирача и скенирање гласачких листића, док је опрема намијењена дата центру ЦИК-а већ постављена и у току су активности на конфигурацији и успостављању софтверског окружења неопходног за рад система, преноси Срна.

Првобитно пробно тестирање дијелова система изборне технологије планирано је за 17. и 18. август, када ће бити организована и презентација дијела система.

Планирано је да се испорука опреме одвија у више фаза, односно кроз четири циклуса испоруке уређаја за биометријску идентификацију бирача и четири циклуса испоруке скенера гласачких листића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

изборне технологије

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