Заштитница жена: Сутра славимо Благу Марију, ове обичаје обавезно испоштујте

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Блага Марија је хришћански и народни празник који се празнује 4. августа.
Овај дан је у ствари спомен на Марију Магдалену. Она је била родом из горских предјела Сирије, око града Магдале, због чега је и добила име Магдалена.
У својој младости је била грешница али ју је Исус избавио од гријехова. Касније је постала његова ученица, пратила га је и слушала његове проповједи. Након Христовог васкрсења, она постаје проповједница, путује и у Рим да цару Тиберију црвеним јајетом објасни Христово васкрсење.
Том приликом, она је пред царем оптужила прокуратора Понтија Пилата, који није хтио да заштити Исуса, него му је невином изрекао смртну казну. Касније је Пилат лишен свог високог достојанства и прогнан је у западну Европу, гдје је и скончао. Из Рима је Марија Магдалена отишла у Ефес, код апостола Јована Богослова и ту је након неког времена умрла.
Блага Марија је, по народном вјеровању, сестра Громовника Илије (светог Илије). Празник посвећен Благој Марији је и Епархије будимљанско-никшићке и многих других православних институција.
Верује се да на Благу Марију не треба радити тешке послове у пољу нити у кући.Сматра се заштитницом жена и верује се да оне данас треба само да се помоле светитељки.За разлику од Огњене Марије, овај празник симболизује мир, благост и милосрђе.
Постоји званична црквена молитва (акатист и тропар) посвећена Светој Марији Магдалини, као и кратка молитва коју вјерници читају на овај дан за здравље и мир у породици:
„Света мироносице и све хвална апостолко Христова, Маријо Магдалино!Ти си верним срцем пратила Христа и служила Му кроз читав свој живот.Моли се данас за нас грешне пред Престолом Господњим.Твојим заступништвом умоли Христа Бога да нам опрости грехе наше, да нам подари здравље душе и тела, мир у дому и снагу да издржимо сва искушења.Света Маријо, заштитнице жена, испроси благослов за све породице и усели љубав у наша срца. Амин.”
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Тренутно на програму