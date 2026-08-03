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Додик и Вучић на весељу у Шипову

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:32

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић стигли су на туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић стигли су на туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.

Дружењу присуствује и начелник Шипова Милан Ковач.

Додик и Вучић ће након тога посјетити повратничку породицу из Српског Купреса.

Они ће посјетитии храм у Српском Купресу и положити цвијеће у порти те цркве.

Додик и Вучић посјетиће и породичну кућу Александра Вучића у Чипуљићу код Бугојна.

Вучић је јуче са Додиком посјетио манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гдје су српска дјеца злочиначки убијена током операције "Олуја" када су бјежала са свог огњишта, као и Ситницу код Рибника, преноси Срна.

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Тагови :

Шипово

Милорад Додик

Александар Вучић

Јањске Отоке

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