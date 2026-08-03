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Ухапшен човјек који је мучио пса до смрти

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:30

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Пас завезан на ланцу.
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Службеници Одјељења безбједности Будва су синоћ, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору, ухапсили М.Л. (26) из Котора због сумње да је починио кривично дјело убијање и мучење животиња и разарање њиховог станишта.

"Одјељењу безбједности Будва је 1. августа, од стране грађанина пријављено да једно лице злоставља и мучи пса, уз захтјев да се лице упозори на такво понашање. Грађанин том приликом није желио да поднесе званичну пријаву, већ да се лицу скрене пажња и упозори да престане са таквим поступањем", казали су из полиције.

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Такође је навео да посједује видео-запис који се односи на наведени догађај, али да у том тренутку није био спреман да га уступи нити достави полицији.

О наведеном догађају упознат је дежурни државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору, који је наложио да полицијски службеници предузму мјере и радње у циљу утврђивања идентитета и проналаска лица. Полицијски службеници су одмах предузели активности, али лице није затечено на пријављеној адреси.

"Полицијски службеници су 2. августа наставили активности на идентификовању и проналаску лица на које су се односили наводи пријаве, којом приликом је утврђено да је ријеч о М.Л. (26) из Котора, са привременим боравком у Будви. М.Л. је приступио у службене просторије Одјељења безбједности Будва ради прикупљања обавјештења", саопштено је из полиције.

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Како су навели, у међувремену је полицијским службеницима достављен видео-запис предметног догађаја објављен на друштвеним мрежама, који је, заједно са садржајем прикупљеног обавјештења, достављен поступајућем државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Котору.

Поступајући по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору, М.Л. је лишен слободе због сумње да је починио кривично дјело убијање и мучење животиња и разарање њиховог станишта, те ће данас, уз кривичну пријаву, бити спроведен у Основно државно тужилаштво у Котору на даље поступање, наводе из полиције.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Будва

хапшење

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