Возач повријеђен у слијетању ”опела” код Кнежева

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучани О.Б. повријеђен је у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Тисовац код Кнежева, када је са аутомобилом слетио с пута.
У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила јуче у 2.30 часова на регионалном путу Кнежево - Карановац,
”Полицијски службеници извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде. У незгоди је учествовао О.Б. из Бањалуке који је управљао аутомобилом ”опел”. Том приликом задобио је тјелесне повреде због чега му је указана љекарска помоћ у УКЦ Репулбике Српске”, наводе у ПУ Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму