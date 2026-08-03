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Возач повријеђен у слијетању ”опела” код Кнежева

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:20

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Бањалучани О.Б. повријеђен је у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Тисовац код Кнежева, када је са аутомобилом слетио с пута.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила јуче у 2.30 часова на регионалном путу Кнежево - Карановац,

”Полицијски службеници извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде. У незгоди је учествовао О.Б. из Бањалуке који је управљао аутомобилом ”опел”. Том приликом задобио је тјелесне повреде због чега му је указана љекарска помоћ у УКЦ Репулбике Српске”, наводе у ПУ Бањалука.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Кнежево

повријеђен возач

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