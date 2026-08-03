Ово је Харис Бабић којег је усмртио пунац

Аутор:АТВ редакција
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У Сарајеву је синоћ убијен 28-годишњи Харис Бабић. За убиство је осумњичен његов пунац који га је усмртио ножем након свађе.
Полиција МУП-а Кантона Сарајево саопштила је да су полицијски службеници ухапсили М.К. (1979) из Сарајева због сумње да је усмртио Бабића.
Након пријаве да је једна особа повријеђена ножем, полицајци су изласком на терен потврдили наводе из пријаве, а смрт повријеђеног мушкарца констатовао је љекар Завода за хитну медицинску помоћ КС:
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево, који је руководио увиђајем. Увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, а истрага о околностима убиства је у току.
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