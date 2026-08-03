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УЕФА се спрема за правну акцију против Инфантина

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:49

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Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

УЕФА повећава могућност правних акција против предсједника ФИФА Ђанија Инфантина због плана продаје Свјетског првенства и упозоравају га да не уништава документа која се тичу овог контроверзног приједлога.

УЕФА је такође обавијестила Џошуа Кушнера, Грега Мафеја, Џеј-Пи Морган и Опен економикс да размишља о покретању правног поступка због повезаности са контроверзним приједлогом Инфантина.

Медијска кућа ЕСПН је имала увид у писмо послато Инфантину и формални захтјев за заустављање уништавања доказа који ће се користити за могућу правну акцију.

Инфантино је предложио стварање 20 милијарди вриједне компаније која ће организацију Свјетског првенства водити са приватним инвеститорима, али је повукао приједлог након бурних реакција континенталних фудбалских асоцијација предвођених европском кровном организацијом УЕФА.

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Тагови :

Ђани Инфантино

ФИФА

УЕФА

тужба

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