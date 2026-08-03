Фудбалски савез Србије ударио на Ђанија Инфантина

Аутор:АТВ редакција
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Након фудбалског савеза Велса и најављеног повлачења подршке Фудбалског савеза Енглеске, Фудбалски савез Србије званично је повукао исти потез и неће бити уз Ђанија Инфантина при кандидатури за нови мандат председника ФИФА (2027-2031).
Саопштење ФСС преносимо у цјелости, без редакцијских измјена.
"Фудбалски савез Србије повукао је подршку Ђанију Инфантину за нови мандат на функцији предсједника ФИФА. Подсјећамо да смо господину Инфантину пружили подршку 25. маја ове године у писаној форми, али послије пажљивог сагледавања догађаја који су у минулом периоду озбиљно нарушили углед и репутацију како ФИФА, тако и њеног предсједника, ово је једини логичан и рационални потез.
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Фудбалски савез Србије сматра да будућност свјетског фудбала мора да буде заснована на транспарентности, дијалогу, међусобном уважавању и партнерском односу свих конфедерација и националних савеза.
Вјерујемо да ниједна одлука од стратешког значаја за будућност фудбала не смије бити донета без широког консензуса и отворених консултација са свим релевантним актерима.
Фудбалски савез Србије остаје посвећен сарадњи са ФИФА, УЕФА и свим националним савезима у циљу развоја и унапређења фудбала, али сматра да је у овом тренутку потребно ново повјерење, нови приступ и руководство које ће допринијети обнови дијалога, јединства и кредибилитета међународних фудбалских институција", наводи се у саопштењу Фудбалског савеза Србије.
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Подсјетимо, главни разлог је чињеница да је Инфантино желео да прода Свјетско првенство као бренд за 3,6 милијарди евра, што се није допало кровним кућама фудбала у Европи и Јужној Америци, које су се прве огласиле.
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