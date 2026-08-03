Пожар у Тржном центру Зенит, нестало и струје

Аутор:АТВ редакција
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У Тржном центру "Зенит" у Бањалуци данас је избио мањи пожар.
Како се на видеу види, пожар је избио на инсталацијама и у Тржном центру, али и околном зградама је нестало електричне енергије.
Припадници Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке бригаде су на терену, након чега је пожар угашен.
(РТРС)
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