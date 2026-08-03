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Пожар у Тржном центру Зенит, нестало и струје

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:13

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Пожар у Тржном центру Зенит, нестало и струје
Фото: RTRS

У Тржном центру "Зенит" у Бањалуци данас је избио мањи пожар.

Како се на видеу види, пожар је избио на инсталацијама и у Тржном центру, али и околном зградама је нестало електричне енергије.

Припадници Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке бригаде су на терену, након чега је пожар угашен.

(РТРС)

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Тагови :

пожар

Тржни центар Зенит

нестанак струје

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