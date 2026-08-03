Будимир са руским амбасадором

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим, са којим је разговарао о безбједносној ситуацији у Републици Српској и БиХ.
На састанку је било ријечи о актуелним безбједносним изазовима.
Такође, разговарано je o обезбјеђењу предстојећих избора, као и о унапређењу сарадње институција надлежних за спровођење закона.
Саговорници су истакли значај континуиране размјене искустава и добре сарадње у циљу очувања безбједности и стабилности.
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