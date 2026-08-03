Logo

Будимир са руским амбасадором

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 16:07

Коментари:

0
Будимир са руским амбасадором
Фото: Ustupljena fotografija

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим, са којим је разговарао о безбједносној ситуацији у Републици Српској и БиХ.

На састанку је било ријечи о актуелним безбједносним изазовима.

Такође, разговарано je o обезбјеђењу предстојећих избора, као и о унапређењу сарадње институција надлежних за спровођење закона.

Саговорници су истакли значај континуиране размјене искустава и добре сарадње у циљу очувања безбједности и стабилности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Калабухов

Жељко Будимир

Коментари (0)

Више из рубрике

Додик и Вучић у Чипуљићу

Република Српска

Вучић и Додик стигли у Чипуљић, родно село Вучићевог оца

2 ч

0
Хидролошка ситуација стабилна: Грађани Српске да не брину о снабдијевању електричном енергијом

Република Српска

Хидролошка ситуација стабилна: Грађани Српске да не брину о снабдијевању електричном енергијом

2 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица поручио Црнатку: Није проблем Стинг, већ “Олуја“

2 ч

1
Додик и Вучић у Новом Селу

Република Српска

Додик: Остајемо јединствени, гдје год Срби живјели

2 ч

0

  • Најновије

17

44

Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

17

43

Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

17

36

Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

17

32

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

17

31

МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима