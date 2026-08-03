Logo

Румунски произвођачи аутомобила обустављају производњу усљед енергетске кризе

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 16:53

Коментари:

0
Дачија ауто возило
Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Румунски произвођачи аутомобила "Дачија", која је у власништву француског "Реноа", и румунско постројење "Форда" привремено су обуставили производњу до 19. августа, изјавио је премијер Илије Боложан.

Он је навео да су компаније добровољно смањиле потрошњу електричне енергије јер се земља суочава са проблемима у снабдијевању струјом.

Боложан је рекао да је одлука ових произвођача само од јутрос смањила потрошњу електричне енергије за око 200 мегавата, додајући да ће и друге компаније добровољно смањити потрошњу у сврху лакшег превазилажења тренутне енергетске кризе, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дачија

Форд

Румунија

производња

енергетска криза

Коментари (0)

Више из рубрике

Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Ауто-мото

Најбољи половњаци до 1.000 евра: Ових 5 модела вас никада неће "оставити" на путу

5 ч

0
Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

Ауто-мото

Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

7 ч

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Који квар је најчешћи на аутомобилу током паклених врућина?

2 д

0
У Голфа 2 угурали 20 људи

Ауто-мото

Необичан Гинисов рекорд у БиХ: У голфа двојку 'угурали' десетине људи

2 д

0

  • Најновије

17

44

Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

17

43

Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

17

36

Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

17

32

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

17

31

МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима