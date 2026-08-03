Румунски произвођачи аутомобила обустављају производњу усљед енергетске кризе

Аутор:АТВ редакција
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Румунски произвођачи аутомобила "Дачија", која је у власништву француског "Реноа", и румунско постројење "Форда" привремено су обуставили производњу до 19. августа, изјавио је премијер Илије Боложан.
Он је навео да су компаније добровољно смањиле потрошњу електричне енергије јер се земља суочава са проблемима у снабдијевању струјом.
Боложан је рекао да је одлука ових произвођача само од јутрос смањила потрошњу електричне енергије за око 200 мегавата, додајући да ће и друге компаније добровољно смањити потрошњу у сврху лакшег превазилажења тренутне енергетске кризе, преноси Срна.
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