Додик: Наша обавеза је да будемо ослонац Србима у Чипуљићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Предсједник Милорад Додик истакао је да је обавеза Републике Српске и Србије да не забораве неколицину Срба, колико их је остало у селу Чипуљић код Бугојна, родном селу оца предсједника Србије Александра Вучића.
Додик је истакао да је мјесто Чипуљић, код Бугојна, дио породичне историје предсједника Вучића.
Мјесто Чипуљић, код Бугојна, је дио породичне историје предсједника Александра Вучића @avucic .— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 3, 2026
Заједно смо обишли родну кућу његовог оца, мјесто које чува успомене, породичне приче и сјећање на генерације које су овдје живјеле. Иако је данас остало тек неколико десетина Срба,… pic.twitter.com/dJrLesWIaP
"Заједно смо обишли родну кућу његовог оца, мјесто које чува успомене, породичне приче и сјећање на генерације које су овдје живјеле. Иако је данас остало тек неколико десетина Срба, наша је обавеза да не заборавимо те људе и да им будемо ослонац", навео је Додик на "Иксу".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Најновије
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Тренутно на програму