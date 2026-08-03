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Додик: Наша обавеза је да будемо ослонац Србима у Чипуљићу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 16:30

Коментари:

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Додик и Вучић у Чипуљићима
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик истакао је да је обавеза Републике Српске и Србије да не забораве неколицину Срба, колико их је остало у селу Чипуљић код Бугојна, родном селу оца предсједника Србије Александра Вучића.

Додик је истакао да је мјесто Чипуљић, код Бугојна, дио породичне историје предсједника Вучића.

"Заједно смо обишли родну кућу његовог оца, мјесто које чува успомене, породичне приче и сјећање на генерације које су овдје живјеле. Иако је данас остало тек неколико десетина Срба, наша је обавеза да не заборавимо те људе и да им будемо ослонац", навео је Додик на "Иксу".

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Чипуљић

Бугојно

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