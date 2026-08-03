Вучић: Српској морамо бити изузетно захвални, увијек је била уз Србију

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је увијек била уз Србију у најтежим тренуцима, због чега јој треба бити изузетно захвалан, изјавио је предсједник Србије Александар Вучић.
Вучић је поводом посјете Јањским отоцима у Шипову навео да му је велика част што је први предсједник Србије који је посјетио Јањ, наводећи да то мјесто за њега има посебан значај јер му је одатле бака.
"Јањске отоке красе нестварна лепота, бистра вода и шум слапова. Није тешко разумјети зашто овај крај представља део светске природне баштине", навео је Вучић на "Инстаграму".
Он је поручио да би волио да што више људи из Србије дође и упозна гостољубиве домаћине.
"Вјерујем да су разговор, међусобно разумијевање и поштовање најбољи пут за очување добрих односа међу људима", навео је Вучић.
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