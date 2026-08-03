Logo

Стевандић-Калабухов: Најинтензивнија парламентарна сарадња са Русијом

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:41

Коментари:

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић састао се данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховом, са којим је разговарао о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.

Разговарано је и о наставку и унапређењу међупарламентарне сарадње Српске и Русије.

Стевандић је нагласио да је актуелни сазив Народне скупштине Републике Српске успоставио до сада најинтензивнију парламентарну сарадњу са Руском Федерацијом, упркос бројним међународним притисцима, те истакао да је овакав модел отворене и партнерске сарадње понуђен и другим заинтересованим странама, саопштено је из Народне скупштине Републике Српске.

Стевандић је такође нагласио да ће се историјске, културне и традиционалне везе српског и руског народа наставити његовати.

Калабухов је захвалио Стевандићу на пријему, истакавши спремност за наставак сарадње Републике Српске и Русије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Игор Калабухов

Русија

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицијско ауто

Свијет

Стао да помогне жени у невољи, па завршио мртав: Други мушкарац га намјерно прегазио

3 ч

0
доктор љекар медицина

Република Српска

Укупна улагања у здравство у овој години премашила 460 милиона КМ

3 ч

0
Ђани Инфантино

Фудбал

Фудбалски савез Србије ударио на Ђанија Инфантина

3 ч

0
Електрични тротинет оборен на улици након саобраћајне несреће у сарајевском насељу Добриња.

Хроника

Возач електричног тротинета повријеђен у саобраћајној несрећи

3 ч

0

Више из рубрике

доктор љекар медицина

Република Српска

Укупна улагања у здравство у овој години премашила 460 милиона КМ

3 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Република Српска

Каран-Калабухов: Српска са Руском Федерацијом има стратешку сарадњу

3 ч

0
Вучић, Додик и Минић у Ситници

Република Српска

Минић: Српска и Србија нераскидиво повезане заједничком историјом и вриједностима

4 ч

0
Додик и Вучић у посјети породици Илић

Република Српска

Вучић и Додик у посјети вишечланој породици Илић у селу Водице

4 ч

0

  • Најновије

17

44

Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

17

43

Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

17

36

Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

17

32

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

17

31

МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима