Стевандић-Калабухов: Најинтензивнија парламентарна сарадња са Русијом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић састао се данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховом, са којим је разговарао о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.
Разговарано је и о наставку и унапређењу међупарламентарне сарадње Српске и Русије.
Стевандић је нагласио да је актуелни сазив Народне скупштине Републике Српске успоставио до сада најинтензивнију парламентарну сарадњу са Руском Федерацијом, упркос бројним међународним притисцима, те истакао да је овакав модел отворене и партнерске сарадње понуђен и другим заинтересованим странама, саопштено је из Народне скупштине Републике Српске.
Стевандић је такође нагласио да ће се историјске, културне и традиционалне везе српског и руског народа наставити његовати.
Калабухов је захвалио Стевандићу на пријему, истакавши спремност за наставак сарадње Републике Српске и Русије.
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