Стао да помогне жени у невољи, па завршио мртав: Други мушкарац га намјерно прегазио

Аутор:АТВ редакција
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Федерико Венцо (36) из Самаратеа, у покрајини Варезе, убијен је након што је покушао да помогне непознатој жени која се изгубила у мрачној улици.
Злочин се догодио у суботу око 23 сата у мјесту Сома Ломбардо, на путу ка насељу Мадалена, у близини ријеке Тицино. Због сумње да је убио Федерика, ухапшен је 43-годишњи мушкарац из тог краја, који је, према досадашњим резултатима истраге, Венца замијенио за љубавног ривала и аутомобилом га намјерно ударио.
Како наводе италијански медији, жена (39) којој је Венцо притекао у помоћ била је бивша партнерка осумњиченог. Она је пристала да се посљедњи пут састане са њим, након што су раскинули прије мање од мјесец дана. Мушкарац ју је наводно наговорио на сусрет уз изговор да жели да јој врати личне ствари.
Жена је мотоциклом кренула ка мјесту договореног сусрета код гробља у насељу Мадалена, пратећи пут помоћу мобилног телефона. Међутим, током вожње изгубила је телефон и остала без навигације.
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Тада је наишао Венцо. Видео је непознату жену саму, у мрачној улици, у очигледној невољи и одлучио да стане и помогне јој. Пошто је познавао крај, дао јој је упутства, а затим понудио да је отпрати до одредишта, јер пут није био дуг и захтијевао би само неколико минута скретања са његовог правца.
У том тренутку 43-годишњак је чекао бившу партнерку. Када је угледао њу и другог мушкарца заједно, наводно је изгубио контролу. Помислио је да је Венцо особа са којом је она започела нову везу, додао гас и аутомобилом га ударио.
Венцо је остао мртав на мјесту.
Нападач се потом зауставио, изашао из возила и физички напао и своју бившу партнерку. Неколико пролазника успјело је да га савлада и задржи до доласка полиције, која га је ухапсила након позива хитној служби.
Истражитељи сада провјеравају и могућност да је Венцо можда спријечио још тежи злочин. У аутомобилу ухапшеног пронађени су велики камен, који је могао бити коришћен као оружје, као и мали нож. Због тога се испитује сумња да је мушкарац можда дошао на састанак са намјером да повреди бившу партнерку, преноси Телеграф.рс.
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