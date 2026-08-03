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Кључ дужег живота: Зашто научници сада препоручују смањен унос протеина

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 17:28

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Храна
Фото: pexels/Onur

Смањен унос протеина могао би да буде кључ за дужи и здравији живот, показују резултати новог истраживања које доводи у питање једну од најчешћих претпоставки о здравом начину живота, наводи се у данас објављеној студији америчких научника.

Од протеинских прашкова до енергетских плочица, тренд у оквиру којег људи уносе велике количине протеина, постао је један од највећих велнес трендова деценије, али како свјетска популација стари, ново истраживање указује на то да би смањен унос протеина могао да буде бољи пут ка дужем и здравијем животу, преносе медији.

Резултати анализе више од 300 студија

Након анализе више од 300 студија, истраживачи са америчког Универзитета Висконсин-Медисон, открили су да, иако званичне препоруке често саветују исхрану богату протеинима, нови докази указују на то да смањење уноса протеина заправо може да умањи ризик од болести повезаних са старењем, као што су дијабетес и рак.

„Апсолутно је јасно да протеини доносе користи када је ријеч о расту мишића и реакцији на вјежбање код активних појединаца“, изјавио је аутор студије, Дадли Ламинг. Он је додао да с обзиром на то да већина људи током живота највише времена проводи сједећи, многи вјероватно уносе више протеина него што им је заиста потребно, а што вјероватно има негативне посљедице по здравље.

Метаболички ефекти и хормон FGF21

Студија је показала да исхрана са ниским садржајем протеина побољшава метаболичке функције тако што смањује количину масног ткива, повећава потрошњу енергије и побољшава стабилност нивоа шећера у крви. Овај ефекат је углавном последица деловања „заштитног хормона“ под називом FGF21, чији се ниво повећава када је унос протеина низак и који помаже тијелу да ефикасније троши енергију.

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Истраживачи су открили и да мањи унос протеина помаже тијелу да пређе у режим „обнове и чишћења“, познат као аутофагија.

Ограничења и званичне препоруке

Студија, ипак, наглашава да исхрана са ниским садржајем протеина није погодна за све. Одређене групе треба да избјегавају ограничавање уноса протеина, укључујући труднице и дјецу у развоју којима су протеини неопходни за раст, као и старије особе и оне који се опорављају од тешких повреда.

Европска агенција за безбједност хране (ЕФСА) и Светска здравствена организација (СЗО) одредиле су референтни дневни унос протеина за општу популацију на 0,83 грама по килограму телесне тежине.

(спутник србија)

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Тагови :

Храна

протеини

здрава исхрана

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