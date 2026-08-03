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Колона аутомобила дужа од 10 километара у овом дијелу БиХ

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:11

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Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.
Фото: Klix video/Screenshot

Велике гужве на путу од Коњица према Јабланици забиљежене су и јутрос. Возачи који су јутрос кренули магистралним путем М-17 ка југу јавили су да се колона протеже од Брадине до Коњица и да је дужа од десет километара.

"Појачана је фреквенција саобраћаја у градским зонама, али и на граничним прелазима. Дуге су колоне возила на дионици Брадина - Коњиц", наводи се у саопштењу БИХАМК-а.

Полиција Републике Српске

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Гужве се стварају и због радова на Рибићком мосту на путу Коњиц - Јабланица, семафора у градским зонама на дионици магистралног пута, али и због повећаног броја возила која се крећу ка југу, преноси Кликс.

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Тагови :

Коњиц

гужва у саобраћају

колона возила

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