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Тајна бољег сна из природе: Сок од вишње продужава сан за више од сат времена

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 20:35

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Спавање је природно, периодично и физиолошки реверзибилно стање умањене будности, које карактеришу смањена перцепција и реаговање на спољашње дражи.
Фото: pexels/Ron Lach

Сок од вишње може утицати на квалитет сна, продужавајући његово трајање у просјеку за 84 минута, рекла је за руске медије Нина Вишњевска, доктор медицинских наука и професор на Катедри за безбједност живота на Пермском националном истраживачком политехничком универзитету (ПНИПУ).

„Ова способност је условљена високим садржајем мелатонина — хормона који регулише циркадијални ритам и олакшава успављивање, у комбинацији са антиоксидансима који подржавају овај ефекат. У двонедељном истраживању старијих особа са несаницом, употреба киселог сока од вишања ујутру и увече повећала је укупно трајање сна у просјеку за 84 минута“, истакла је Вишњевска.

Ово воће је такође вриједан извор витамина А и Ц, калијума, магнезијума и гвожђа.

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Антиинфламаторна својства вишања помажу у борби против артритиса и гихта, смањујући ниво мокраћне киселине и ублажавајући болове у зглобовима. Такође штите кардиоваскуларни систем и доприносе бржем опоравку мишића послије физичког напора смањењем оксидативног стреса, због чега се вишња препоручује спортистима и људима са активним начином живота.

„Вишња није контраиндикована за труднице, али не треба претјеривати са њеним конзумирањем због ризика од надимања. Из истог разлога није препоручљива особама са синдромом иритабилног црева. Не препоручује се давање дјеци млађој од годину дана, а од једне до треће године живота — само у облику пиреа, почев од неколико бобица како би се провјерила реакција организма. Оптимална дневна количина за здраву одраслу особу износи 200–300 грама“, закључила је Вишњевска.

(спутник србија)

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