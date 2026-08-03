Тајна бољег сна из природе: Сок од вишње продужава сан за више од сат времена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сок од вишње може утицати на квалитет сна, продужавајући његово трајање у просјеку за 84 минута, рекла је за руске медије Нина Вишњевска, доктор медицинских наука и професор на Катедри за безбједност живота на Пермском националном истраживачком политехничком универзитету (ПНИПУ).
„Ова способност је условљена високим садржајем мелатонина — хормона који регулише циркадијални ритам и олакшава успављивање, у комбинацији са антиоксидансима који подржавају овај ефекат. У двонедељном истраживању старијих особа са несаницом, употреба киселог сока од вишања ујутру и увече повећала је укупно трајање сна у просјеку за 84 минута“, истакла је Вишњевска.
Ово воће је такође вриједан извор витамина А и Ц, калијума, магнезијума и гвожђа.
Савјети
Температуре расту, а многи праве исту грешку док спавају
Антиинфламаторна својства вишања помажу у борби против артритиса и гихта, смањујући ниво мокраћне киселине и ублажавајући болове у зглобовима. Такође штите кардиоваскуларни систем и доприносе бржем опоравку мишића послије физичког напора смањењем оксидативног стреса, због чега се вишња препоручује спортистима и људима са активним начином живота.
„Вишња није контраиндикована за труднице, али не треба претјеривати са њеним конзумирањем због ризика од надимања. Из истог разлога није препоручљива особама са синдромом иритабилног црева. Не препоручује се давање дјеци млађој од годину дана, а од једне до треће године живота — само у облику пиреа, почев од неколико бобица како би се провјерила реакција организма. Оптимална дневна количина за здраву одраслу особу износи 200–300 грама“, закључила је Вишњевска.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
14 ч0
Најновије
22
25
22
13
22
04
21
40
21
32
Тренутно на програму