Вето зауставио одлуку, Комисија наставила по свом - стиже одговор из Српске

Аутор:Весна Азић
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Политика касабе – тако Ненад Стевандић описује поступање извршног функционера Комисије за очување националних споменика БиХ који је дао налог да члана из Републике Српске незаконито, ретроактивно одјаве. Незаконито је одржана и такозвана конститутивна сједницу новог сазива Комисије, иако је иста та одлука Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика пала.
Вето српског члана Предсједништва БиХ је потврђен у Народној скупштини – двотрећинском већином. Одлука Предсједништва БиХ тиме није могла ступити на снагу. Можда Република Српска не треба да се отцјепљује, пошто су се они већ отцијепили, као што су се отцијеили од елементарне логике додаје први предсједник Народне скупштине. Који год народ покушаш да превариш, вратиће ти се са каматом.
,,А ми смо припремили највеће могуће камате и за Бећиревића и свих њих који ово раде. Одбор за Уставна питања се консултује и са кабинетом српског члана Предсједништва, предсједника Република и предсједника Владе. Имамо правне експерте из међународног, домаћег и уставног права. Реаговаћемо правно, институционално, без устезања и на прву, користећи све правне и све друге механизме које су нам дозвољене Повељом УН-а’’, рекао је Ненад Стевандић, предсједник НСРС и Одбора за Уставна питања НС Републике Српске.
Повод за цијели случај је Анђелина Ошап Гаћановић. Прошлог петка је мејлом обавијештена да је ретроактивно одјављена из Комисије, заједно са Фаруком Капиџићем. Тврди да никада није добила одлуку о разрјешењу, да одлука Предсједништва на коју се позивају није објављена нити је ступила на снагу. Због свега тога ће, каже поднијети кривичне пријаве.
,,И су складу са тим - на овај начин се практично напада Устав БиХ и оспорава право вета, а о чему је знамо поднијета и апелација Уставном суду из кабинета господина Бећиревича. Видјећемо како ће се ствари даље одвијати, јер ово представља поступање службеника са елементима кривичне одговорности. Као такво дефинитивно ће бити пријављено. У то нема сумње’’, рекла је Анђелина Ошап Гаћановић, члан Комисије за очување националних споменика БиХ.
Ријеч је о потпуно незаконитом акту, који има елементе апсолутне ништавости. Чак и да ништа није било спорно у вези са процедуром доношења Одлуке Предсједништва БиХ, а много тога је спорно – ретроактивне одлуке немају никакву правну ваљаност, објашњава правник. Поготово оне које се шаљу мејлом.
,,Поготово оне које крше интерне процедуре у самој Комисији. Увјерен сам да ће оба члана Комисије која су на овај незаконит начин народски речено истјерано неправно из Комисије поднијети тужбе. Не бих се изненадио ни са кривичним пријавама. Људи морају да знају да ће из буџета БиХ, односно новцем пореских обвезника на крају то све бити рефундирано овим члановима Комисије’’, рекао је Милко Грмуша, правник.
Једна ретроактивна одјава отворила је пандорину кутију - питање које далеко превазилази Комисију за очување националних споменика. Ако се одлуке заустављене ветом могу проводити у пракси, шта онда уопште значи механизам заштите који је предвиђен Дејтонским споразумом - по свему судећи, тек слиједи правна битка.
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