Велика улагања у водотокове у Семберији

Аутор:Сања Трифковић
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Радови на Дринском насипу стоје у мјесту, а коче их имовински односи које би требало да ријеши Бијељинска градска власт. Средства већ годинама чекају у Водама Српске, али нико не зна шта чекају у градској управи. До сада је урађено два километра и осамсто метара насипа, а прави посао тек слиједи.
„Да ће Градска управа у неком наредном периоду и ријешити имовинске односе, нарочито у два три километра која треба да радимо, за која су средства обезбијеђена, већ неколико година их имамо на располагању али их не можемо користити јер имамо све ријешено и пројект и све сем тих имовинских односа и то је нешто што ми чекамо. У претходном периоду радили смо и на реконструкцији наших црпних станица“, рекао је Мирослав Миловановић, в.д. директора ЈУ „Воде Српске“.
Шта је спорно и када ће имовинско-правни односи бити ријешени, на ово питање нисмо добили одговор из Градске управе. Око 60 милиона КМ до сада је уложено у водотокове у Семберији, јер су поплаве 2014. биле опомена. Комплетно је урађен савски насип, регулисан је и ободни канал. Регулација канала Дашница који протиче и кроз саму Бијељину доста је помогла, као и радови на ободном каналу.
„Реконструисан је канал МОК , тј. Мајевички ободни канал и у финалној фази је реконструкција главног ободног канала у Бијељини чиме ћемо завршити тај један прстен гдје ће Семберија остати заштићена од поплава како од бујичних са обронака Мајевице, тако и са ријеке Саве, а надам се и са ријеке Дрине уколико успијемо да добијемо ријешене имовинске односе“, рекао је Милан Гаврић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Нису само поплаве оставиле траг у Семберији. Суше су сваке године мука за пољопривреднике. У бројним селима протеклих година ријешен је систем наводњавања. Без воде из система тешко би опстали Ивановићи у Амајлијама.
“Захваљујући овоме што је разведено овдје, ова вода, тренутно ја имам на располагању за 12 хектара које могу да заљевам и то користим максимално, ради се дан ноћ да то подмиримо са водом. Фактички на једном крају почнемо, на другом изађемо, мораш да се враћаш и то се тако врти у круг“, рекао је Сретен Ивановић, Амајлије.
За наставак изградње дринског насипа у циљу заштите од поплава Воде српске издвојиле су 6 милиона марака .У наредне 2 године у плану је рехабилитација црпних станица у Бијељини. Вриједност овог пројекта је више од 7 милиона марака.
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