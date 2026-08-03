Мушкарац (65) снимао дјецу на хрватској плажи: Имао наочаре са камером

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Хрватској завршила је криминалистичко истраживање над 65-годишњим држављанином Украјине којег сумњичи да је починио кривична дјела искориштавања дјеце за порнографију и тешко кривично дјело полног злостављања и искориштавања дјетета.
Наиме, 1. августа око 15 сати запослени из обезбјеђења је у једном туристичком објекту на подручју Истре затекао украјинског држављанина како наочарама кришом снима голу дјецу и задржао га до доласка полиције.
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Полицијски службеници су спровели криминалистичко истраживање, па су код мушкарца пронашли материјал инкриминишућег садржаја.
По савршетку криминалистичког истраживања, осумњичени је 2. августа у вечерњим сатима уз кривичну пријаву приведен у притворску јединицу Полицијске управе истарске.
Оваква криминалистичка истраживања показују да је јавност све више обавијештена о проблему снимања дјеце и да грађани препознају сумњиво понашање, што омогућује правовремено реаговање полиције и привођење починилаца.
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Полиција апелује на родитеље да чувају своју дјецу и да прате гдје су и шта раде на плажи. "Обуците дјеци купаће костиме, а уколико уочите сумњиву особу која снима дјецу, о томе одмах обавијестити полицију", навели су надлежни.
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