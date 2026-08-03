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Мушкарац (65) снимао дјецу на хрватској плажи: Имао наочаре са камером

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:34

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Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.
Фото: Ashley K Bowen/Pexels

Полиција у Хрватској завршила је криминалистичко истраживање над 65-годишњим држављанином Украјине којег сумњичи да је починио кривична дјела искориштавања дјеце за порнографију и тешко кривично дјело полног злостављања и искориштавања дјетета.

Наиме, 1. августа око 15 сати запослени из обезбјеђења је у једном туристичком објекту на подручју Истре затекао украјинског држављанина како наочарама кришом снима голу дјецу и задржао га до доласка полиције.

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Полицијски службеници су спровели криминалистичко истраживање, па су код мушкарца пронашли материјал инкриминишућег садржаја.

По савршетку криминалистичког истраживања, осумњичени је 2. августа у вечерњим сатима уз кривичну пријаву приведен у притворску јединицу Полицијске управе истарске.

Оваква криминалистичка истраживања показују да је јавност све више обавијештена о проблему снимања дјеце и да грађани препознају сумњиво понашање, што омогућује правовремено реаговање полиције и привођење починилаца.

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Полиција апелује на родитеље да чувају своју дјецу и да прате гдје су и шта раде на плажи. "Обуците дјеци купаће костиме, а уколико уочите сумњиву особу која снима дјецу, о томе одмах обавијестити полицију", навели су надлежни.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

Плажа

дјечија порнографија

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