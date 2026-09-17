Održan Međunarodni festival mladih u Jekaterinburgu, Republika Srpska imala svoje predstavnike

Sedmodnevni Međunarodni festival mladih, od 11. do 17. septembra u ruskom gradu Jekaterinburgu okupio je oko deset hiljada mladih ljudi iz cijelog svijeta svijeta, a među učesnicima su bili i predstavnici Republike Srpske.

Festival se odvijao pod sloganom "Slijedi svoj san. Zajedno sa Rusijom", na više lokacija u Jekaterinburgu - od kampusa Uralskog federalnog univerziteta do izložbenog centra "Jekaterinburg-Expo".

Program je bio podijeljen po oblastima u kojima mladi ljudi već danas oblikuju budućnost svojih zemalja - to su kreativne industrije, državna uprava, nauka i tehnologija, sport, preduzetništvo, mediji i volontiranje.

Poseban segment programa bio je posvećen međunarodnim odnosima i diplomatiji, a upravo u ovom dijelu programa kao predstavnik Republike Srpske učestvovala je i Ivana Ševarika, masterand Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Međunarodni festival mladih u Jekaterinburgu

Kroz njeno prisustvo i učešće na svečanom otvaranju Globalnog foruma mladih diplomata, Geopolitičkom samitu mladih i panel diskusiji "Međunarodni odnosi u eri globalne transformacije" pokazalo se da Republika Srpska ima mlade stručnjake koji su spremni za nove izazove multipolarnog svijeta.

Svečanostima su prisustvovali i visoki zvaničnici Ruske Federacije zamjenik predsjednika Vlade Dmitrij Černišenko i ministar nauke i visokog obrazovanja Valerij Falkov, dok su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i zvanična predstavnica MID-a Marija Zaharova kroz svoja predavanja ponudili vrhunske praktične primjere za razumijevanje međunarodnih odnosa, državnog suvereniteta i strateškog upravljanja.