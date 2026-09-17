Poskupio čak 150 odsto: Evo koliko košta tona peleta

Pelet je značajno skuplji nego prošle godine. U Republici Srpskoj proizvođačka cijena je oko 600 KM po toni, dok se u Banjaluci na oglasima traži do 750 KM. U FBiH cijene idu i do 895 KM.

Građani koji se pripremaju za sezonu grijanja ove godine za pelet će morati izdvojiti znatno više novca nego prošle zime.

U Republici Srpskoj tona peleta kod proizvođača trenutno košta oko 600 KM, dok se na tržištu, posebno u banjalučkoj regiji, cijene kreću i do 750 KM po toni.

To znači da će domaćinstvo koje za sezonu treba četiri tone, samo za pelet morati izdvojiti između 2.400 i 3.000 KM, zavisno od toga gdje kupuje.

Najnoviji podaci sa tržišta pokazuju značajnu razliku između cijene direktno kod proizvođača i cijene koju kupci mogu pronaći na tržištu.

Predsjednik Udruženja sertifikovanih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović izjavio je da se prosječna cijena peleta kod proizvođača na banjalučkoj regiji trenutno kreće oko 600 KM po toni.

Istovremeno, građani koji pelet traže preko oglasa u banjalučkoj regiji trenutno nailaze na cijene od 650 do 750 KM po toni. Pojedini prodavci, međutim, ne mogu garantovati ni rok isporuke zbog velike potražnje.

"Kad smo gradili kuću prije 7-8 godina, ugradili smo peć na pelet nadajući se da ćemo za nekoliko godina uštedjeti na grijanju i da će nam se investicija isplatiti. Međutim, ove godine nam se jednostavno ne isplati, manje bi nas izašlo da se grijemo na struju", kaže za MONDO jedan Banjalučanin B.L.