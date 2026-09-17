Poskupio čak 150 odsto: Evo koliko košta tona peleta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pelet je značajno skuplji nego prošle godine. U Republici Srpskoj proizvođačka cijena je oko 600 KM po toni, dok se u Banjaluci na oglasima traži do 750 KM. U FBiH cijene idu i do 895 KM.
Građani koji se pripremaju za sezonu grijanja ove godine za pelet će morati izdvojiti znatno više novca nego prošle zime.
U Republici Srpskoj tona peleta kod proizvođača trenutno košta oko 600 KM, dok se na tržištu, posebno u banjalučkoj regiji, cijene kreću i do 750 KM po toni.
To znači da će domaćinstvo koje za sezonu treba četiri tone, samo za pelet morati izdvojiti između 2.400 i 3.000 KM, zavisno od toga gdje kupuje.
Najnoviji podaci sa tržišta pokazuju značajnu razliku između cijene direktno kod proizvođača i cijene koju kupci mogu pronaći na tržištu.
Predsjednik Udruženja sertifikovanih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović izjavio je da se prosječna cijena peleta kod proizvođača na banjalučkoj regiji trenutno kreće oko 600 KM po toni.
Istovremeno, građani koji pelet traže preko oglasa u banjalučkoj regiji trenutno nailaze na cijene od 650 do 750 KM po toni. Pojedini prodavci, međutim, ne mogu garantovati ni rok isporuke zbog velike potražnje.
"Kad smo gradili kuću prije 7-8 godina, ugradili smo peć na pelet nadajući se da ćemo za nekoliko godina uštedjeti na grijanju i da će nam se investicija isplatiti. Međutim, ove godine nam se jednostavno ne isplati, manje bi nas izašlo da se grijemo na struju", kaže za MONDO jedan Banjalučanin B.L.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
7 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
Najčitanije
15
16
15
08
14
54
14
51
14
51
Trenutno na programu