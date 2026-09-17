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Danas slavimo velikog svetitelja: Vjernici jedan običaj treba da ispoštuju čim ustanu

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17.09.2026 07:08

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Српска православна црква
Foto: ATV/Branko Jović

Srpska pravoslavna crkvadanas slavi Svetog sveštenomučenik Vavilu. Sveti Vavila je bio antiohijski patrijarh i sveg Istoka u periodu od 237-253 godine.

U pravoslavnoj crkvi se pominje kao sveti mučenik, koji je stradao od progona na cara Decija Trajana.

Prema predanju iz žitija Vavila je tokom jednog paganskog praznika spriječio Antiohijskog cara Numerijana da uđe u hrišćanski Hram tokom Liturgije koju je služio. Nakon toga car je naredio da se crkva u kojoj je služena liturgija spali, a Vavila je uhapšen.

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Kada je odveden na saslušanja priznao je da je hrišćanin, iako je to tada bilo strogo zabranjeno. Vavilu su nakon tog priznanja okovali i kao okovanog vozili po gradu primoravajući ga da se pokloni paganskim božanstvima i odrekne vjere u Isusa Hrista.

Sveti Vavila je nakon svega obješen o drvo i bio mučen vatrom, na kraju je car naredio i da mu se odsječe glava.

Sahranjen je zajedno sa svojim učenicima koji su takođe stradali zbog vjere.

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava i Svetog proroka Mojseja Bogovidca, Svetog Petra Dabrobosanskog, kao i Prepodobnog Stefana Tronoškog.

Za današnji praznik se vjeruje da se treba pomoliti ovom svecu ranom zorom.

(Kurir)

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vjera

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