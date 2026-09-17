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Drama u gradu u Srpskoj: Dijete upalo u šaht, spasavali ga vatrogasci

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17.09.2026 07:37

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Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.
Foto: ATV

Dobojski vatrogasci spasili su dijete koje je upalo u šaht u gradu, saopšteno je iz područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

Dijete je juče upalo u šaht u Ulici Filipa Višnjića.

Jedna od aktivnosti dobojskih vatrogasaca bila je i gašenje zapaljenog kontejnera u Ulici Svetog Save.

Ponovo apeluju da ih građani u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste, prenosi "Srna".

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Tagovi :

šaht

Doboj

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