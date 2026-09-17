Policajac u Sloveniji davio čovjeka, on preminuo - sada se pojavio snimak

Snimak policijske intervencije u kojoj je preminuo tridesetsedmogodišnji Armin Đutović objavljen je dvije godine nakon tragedije.

Video je ponovo otvorio jedno od najtežih pitanja za slovenačku policiju: šta se tačno dogodilo tokom nekoliko minuta na Čopovoj ulici i da li je Armin mogao biti spasen?

Snimak, dug gotovo sedam minuta, objavio je POP TV, odnosno "24UR", 16. septembra. Na njemu se vidi kako policajci obaraju Đutovića na tlo, nakon čega ga jedan od njih više od minut drži zahvatom oko vrata. Armin u jednom trenutku upozorava da ne može da diše.

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Nekoliko minuta kasnije leži nepomično, licem prema zemlji i s lisicama na rukama.

Upravo zbog te intervencije sada je pred Okružnim sudom u Ljubljani šest policajaca.

Jedan je optužen da je iz nehata izazvao Đutovićevu smrt, dok se ostaloj petorici na teret stavlja nepružanje pomoći. O njihovoj krivici tek treba da odluči sud.

Sve se dogodilo 8. decembra 2024. godine u Čopovoj ulici, jednoj od najprometnijih pješačkih zona u centru Ljubljane.

Policija je pozvana zbog prijave da muškarac razbacuje i oštećuje stolice na terasi ugostiteljskog objekta. Prema policijskom opisu događaja, Đutović je potom udario holandskog državljanina, a nakon dolaska policajaca pokušao je da pobjegne i opirao se tokom intervencije.

Snimak policijske kamere, međutim, sada omogućava javnosti da prvi put vidi dio onoga što se dešavalo nakon dolaska patrole.

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Na početku intervencije Đutović postupa po naređenjima policajaca. Kada mu jedan od njih kaže da će mu staviti lisice, pokušava da pobjegne.

Dvojica policajaca ga obaraju.

Potom slijedi dio snimka koji je izazvao najviše reakcija.

Jedan policajac Đutovića drži zahvatom oko vrata duže od minute. Tokom toga 37-godišnjak govori da ne može da diše i moli policajce da prestanu.

"Umrijeću, molim vas, ne mogu disati", čuje se na snimku.

Gotovo četiri minuta nepomičan na asfaltu

Nakon što mu stavljaju lisice, Đutović ostaje potrbuške na ulici.

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Prema analizi snimka koju je objavio "24UR", gotovo četiri minuta leži nepomično, dok se oko njega nalazi više policajaca. Pojedini ga u tom periodu i dalje pridržavaju koljenima.

Tek nakon približno dvije minute jedan policajac pokušava da dobije odgovor od njega, a još oko minut prolazi prije nego što mu provjeravaju puls.

Na snimku se potom čuje i zabrinuta reakcija jednog policajca kada shvata da nešto nije u redu.

Oživljavanje, prema navodima tužilaštva, nije počelo odmah. Upravo je taj period sada jedan od ključnih elemenata postupka protiv petoro policajaca optuženih za nepružanje pomoći.

Đutović je doživio srčani zastoj, a usljed nedostatka kiseonika pretrpio je teško i nepovratno oštećenje mozga.

Prevezen je u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, gdje je tri dana kasnije, 11. decembra 2024, preminuo. Iza njega je ostalo šestoro maloljetne djece.

Brat: Bio je u teškom stanju

Arminov brat Adel Đutović od početka je tražio detaljnu istragu postupanja policije.

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Za slovenačke medije kazao je da je njegov brat u vrijeme događaja imao ozbiljne psihičke probleme i da je tog dana bio u teškom stanju. Porodica tvrdi da je policija ranije bila upozorena da Armin ima zdravstvene probleme.

Adel smatra da je nakon što je Armin prestao da reaguje izgubljeno dragocjeno vrijeme.

Porodica je ranije tvrdila i da satima nije znala šta mu se dogodilo. Prema Adelovim riječima, tek nakon višesatnog traganja saznali su da se Armin nalazi u bolnici i da je u komi.

Njihove sumnje kasnije je dijelom potvrdio i nadzor slovenačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Unutrašnji nadzor otkrio niz propusta

Prva interna policijska provjera nakon događaja nije utvrdila veće nepravilnosti.

Međutim, nekoliko mjeseci kasnije Direktorat za policiju i druge bezbjednosne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije došao je do bitno drugačijih zaključaka.

U nadzoru je utvrđeno da je zahvat davljenja nad Đutovićem primijenjen nestručno i nesrazmjerno, kao i da interna policijska komisija prethodno nije objektivno procijenila njegovu zakonitost i stručnost.

Utvrđeno je i da policajci nisu odmah pružili prvu pomoć, te da je nad već vezanim Đutovićem korištena nezakonita, nestručna i nesrazmjerna fizička sila. Direktorat je naveo i da su policajci narednog dana nezakonito ušli u njegovu hotelsku sobu i pretražili je.

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Ti nalazi ne znače sami po sebi i krivičnu odgovornost policajaca – o njoj će odlučiti sud – ali su bitno promijenili tok slučaja koji je u prvim danima nakon Arminove smrti javnosti bio predstavljen znatno drugačije.

Jedan policajac optužen za izazivanje smrti

Specijalizovano državno tužilaštvo potom je podiglo optužnicu protiv šest pripadnika Policijske stanice Ljubljana Centar.

Policajcu Janu Dovniku tužilaštvo stavlja na teret da je Đutovića tokom intervencije obuhvatio zahvatom davljenja s leđa te da je nepravilno pritiskao područje vrata i grla, nastavljajući s pritiskom i nakon gubitka svijesti. Optužen je za izazivanje smrti iz nehata.

Tomaž Podobnik, Tomi Brdnik, Marko Goleš, Maja Vojsk i Nika Marčič terete se za nepružanje pomoći.

Tužilaštvo tvrdi da nisu na vrijeme provjerili da li Đutović diše te da je oživljavanje počelo više od četiri minute nakon srčanog zastoja.

Četvoro optuženih policajaca koji su se do sada pojavili pred sudom negirali su krivicu. Ročišta na kojima se optuženi izjašnjavaju o krivici još nisu završena: Dovnik bi trebalo da se izjasni 25. septembra, dok je ročište za Brdnika zakazano za 2. oktobar.

Odbrana pokušava izbaciti snimak

U međuvremenu je upravo snimak koji je sada dospio u javnost postao predmet spora pred sudom.

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Odbrana Tomaža Podobnika zatražila je da se snimci policijske tjelesne kamere izdvoje iz dokaznog materijala, uz obrazloženje da Podobnik nije znao da ga kolega snima i da je time povrijeđeno njegovo pravo na privatnost.

Tužiteljka Sonja Breznik tome se protivi i smatra da se obaveza upozorenja na snimanje odnosi na osobu prema kojoj policija vodi postupak, a ne na policajce koji obavljaju službenu dužnost.

Posebnu pažnju izazvalo je to što se odbrana istovremeno poziva na isti snimak kako bi dokazala da Podobnik prije tog dana nije poznavao Đutovića.

Miroslav Žaberl sa Fakulteta za bezbjednosne nauke, nekadašnji šef Direktorata za policiju pri slovenačkom MUP-u, smatra da se određene stručne greške mogu vidjeti i prije završetka sudskog postupka.

Prema njegovoj ocjeni, zahvat je vjerovatno bio prejak i trajao je predugo, dok policajac nije na vrijeme primijetio da Đutović više ne diše.

"To je svakako stručna greška", rekao je Žaberl, naglašavajući da je pružanje pomoći osnovna obaveza policajca nakon upotrebe sredstava prinude.

Igor Toplak iz policijskog sindikata poziva, međutim, da se sa zaključcima sačeka do nalaza sudskih vještaka i odluke suda. On upozorava da treba utvrditi i sve okolnosti Đutovićevog ponašanja, eventualnog uticaja psihoaktivnih supstanci, kao i koliko su policajci u tom trenutku bili osposobljeni da prepoznaju znakove životne ugroženosti.

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Upravo nakon ovog slučaja tadašnji ministar unutrašnjih poslova naredio je dodatnu obuku policajaca za prepoznavanje takvih znakova tokom intervencija.

Još jedan podatak izazvao je nezadovoljstvo porodice.

Generalna policijska uprava Slovenije potvrdila je 16. septembra da svih šest optuženih policajaca i dalje ostaje u policijskim redovima.

UPOZORENjE: SNIMAK JE IZUZETNO UZNEMIRUJUĆI!