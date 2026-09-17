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Kako najlakše ukloniti mrlje od kafe sa odjeće?

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17.09.2026 08:46

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Како најлакше уклонити мрље од кафе са одјеће?
Foto: Pexels

Da biste efikasno uklonili mrlje od kafe, ne morate odmah da pribjegnete hemijskim sredstvima.

Dio koji je isflekan potopite u hladno mlijeko i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Nakon toga, isperite ga sapunom.

Djelotvorna je i smjesa od glicerina i jednog žumanceta. Jednostavno njome istrljajte mjesto uprljano kafom, pa sve isperite mlakom vodom.

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Najjednostavniji trik koji imamo za vas uključuje samo kiselu vodu, i najbolje ga je primjeniti dok je fleka mokra. Kiselom vodom isperite fleku i ona će brzo nestati.

Efikasna je i mješavina alkohola i sirćeta. Utrljajte je na mjesto gdje se kafa prosula, ostavite da odstoji neko vrijeme, a zatim isperite hladnom vodom, piše Magazin Novosti.

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Tagovi :

Kafa

pranje veša

mrlje od kafe

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