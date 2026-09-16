Rusi imaju poseban trik za savršeni kiseli kupus

Iako smo kalendarski još u ljetnjem godišnjem dobu, čim zakoračimo u završnicu septembra iskusne domaćice uveliko već razmišljaju o pripremanju zimnice, a ona koja se podrazumijeva je kiseli kupus.

Kiseljenje kupusa ne propada zbog soli, već zbog jedne greške na početku samog postupka. Rusi imaju svoj trik pomoću kojeg im rasol ostaje bistar, a kupus se nikada ne kvari.

U kupus dodaju samo jedno povrće, a razlika se vidi već u rasolu – ostaje bistar, dok kupus dobija ljepši ukus i duže ostaje dobar.

Rotkva je ruski trik za bistar rasol

Riječ je o crnoj rotkvi, čvrstom zimskom povrću koje se kod nas može naći tokom hladnijih mjeseci. Rusi je sijeku na kolutove i stavljaju između glavica kupusa. Ona daje rasolu drugačiji ukus, a domaćini je posebno cijene, jer može da doprinese tome da rasol ostane bistar i kupus duže bude dobar.

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Ako ne pronađete crnu rotkvu, može poslužiti i bijela zimska rotkva, koja ima blaži ukus. Crvena salatna rotkvica nije najbolji izbor za ovu namjenu, jer je mnogo nježnija i brzo omekša.

Zašto se kiseli kupus ponekad pokvari

Osim sastojaka koje dodajete, veoma je važno kako se kupus priprema i čuva. Kiseljenje kupusa zavisi od količine soli, temperature i toga da kupus sve vrijeme bude prekriven rasolom.

Ako je rasol preslab ili kupus nije dobro potopljen, mogu se javiti zamućenje, neprijatan miris ili omekšavanje. Zato kupus treba redovno provjeravati, naročito u prvim sedmicama fermentacije.

Koliko dugo rotkva ostaje u buretu

Rotkva može ostati u buretu zajedno sa kupusom tokom cijelog perioda kiseljenja. Vremenom omekša i poprimi ukus rasola, pa se može poslužiti i kao zanimljiv dodatak uz pasulj, meso ili druga zimska jela.

Kako ukiseliti kupus ako nemate veliko bure

Ako nemate prostor za veliko bure, kupus možete ukiseliti i u većoj staklenoj tegli. Važno je da povrće bude potpuno prekriveno rasolom, a preko njega možete staviti teg ili drugi čist pritisak kako bi sve ostalo potopljeno.

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Tokom prvih dana fermentacije stvaraju se gasovi, pa je potrebno povremeno osloboditi pritisak ako kupus držite u zatvorenoj tegli.

Idealno je da stoji na umjereno hladnom mjestu, bez direktnog sunca.

Mala količina cijelog crnog bibera ili lovorovog lista može dodatno da obogati miris i ukus, ali najvažnije je da so, temperatura i rasol budu kako treba.

(b92)